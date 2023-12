PNL majorează pensiile ”în pliante”. PSD publică erata

Spre nemulțumirea PSD, PNL împrăștie fluturași cu majorările de pensii din 2024. Și ca să le mai taie din elanul electoral, PSD vine și cu o erată ca să arate că PNL nu știe despre ce vorbește.

PSD a constatat că în fluturaşii editaţi şi distribuiţi de partenerul său, PNL, cu privire la majorările de pensii din 2024, conține erori. Majorarea la care face referire PNL nu a avut loc decât un an mai târziu, respectiv în 2022 și nu în 2021. Iar ministrul de la acel moment era de la PSD, și nu de la PNL.

„PSD constată că în fluturaşii editaţi şi distribuiţi de partenerii de la PNL cu privire la majorările de pensii din 2024 s-a strecurat o nefericită eroare.

Pentru corecta informare a cetăţenilor, PSD face precizarea că în anul 2021, cu PNL şi USR la guvernare, punctul de pensie ‘a crescut’ cu 0% (ZERO la sută).

În realitate, majorarea la 1.586 de lei, care în fluturaşul PNL apare în dreptul anului 2021, a avut loc în ianuarie 2022, când ministrul Muncii era un reprezentant al PSD”, precizează social-democraţii într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, conform datelor disponibile pe site-ul Casei Naţionale de Pensii, în perioada 2016-2023, punctul de pensie s-a majorat după cum urmează: „ianuarie 2017 – 917,5 lei – plus 5,3% – PSD, iulie 2017 – 1.000 lei – plus 9% – PSD, iulie 2018 – 1.100 lei – plus 10% – PSD, septembrie 2019 – 1.265 lei – plus 15% – PSD, septembrie 2020 – 1.442 lei – plus 14% – PNL, ianuarie 2021 – 1.442 lei – 0% – PNL, ianuarie 2022 – 1.586 lei – plus 10% – PSD, ianuarie 2023 – 1.785 lei – plus 12,5% – PSD, ianuarie 2024 – 2.032 lei – plus 13,8% – PSD”.