Ponta. ”M-a mâncat undeva să candidez!”

Fostul prim-ministru Victor Ponta crede că premierul Marcel Ciolacu ar trebui să lase președinția liberalilor și să se ocupe în continuare de guvernare.

“Eu asta aș face în locul domniei sale. Nu am făcut în 2014 și rău am făcut. Am greșit! Trebuia să rămân prim-ministru. Dar dacă m-a mâncat undeva să candidez! Tot așa niște prieteni mi-au spus că trebuie să fiu președinte când eu voiam să fiu prim-ministru. Problema României este guvernarea”, a declarat Victor Ponta într-o intervenție pentru B1 TV,

Întrebat dacă Marcel Ciolacu va candida la alegerile prezidențiale, Victor Ponta a răspuns:

“Nu știu. În general eu nu dau sfaturi care nu îmi sunt cerute. M-a învățat viața. Când mă întreabă domnul Ciolacu ceva îi spun. M-a mai întrebat. În locul lui Ciolacu de acum a mai fost Adrian Năstase, am mai fost eu și Viorica Dăncilă. Deci restul, cei care îi spun: Marcele, ești bun, trebuie să candidezi, în general au fost și lângă Năstase când a pierdut, și lângă Geoană când a pierdut, și lângă mine când am pierdut, și lângă Dăncilă când a pierdut. Ei sunt bine și acum!”.

Ponta a mai spus că până acum candidatul PSD care exercită funcția de prim-ministru iesie pe locul unu în turul unu, după care în turul doi pierde alegerile:

“Am constatat că domnul Iohannis a avut două mandate de frecție la picior de lemn. Nu ne-a folosit la nimic ăștia 10 ani. Nu avem nici România educată, nici România lucrurlui bine făcut. Sigur, domnia sa a avut o viață bună 10 ani, nouă nu ne-a făcut nici bine, nici rău. Faptul că am schimbat 9 prim-miniștri de la Ponta până la Ciolacu ne-a făcut rău. Apropo de sănătate, educație, taxe, impozite, firme românești. Atunci sigur mi-aș dori ca domnul Ciolacu dacă candidează să câștige, ca președinte. Dar după cum ați văzut, candidatul PSD prim-ministru în funcție iesie pe locul unu în turul unu, după care în turul doi vine lebăda neagră, rața verde, diaspora, după care diaspora dispare, se mobilizează, îl dau jos și pleacă.

Eu cred că cel mai important ar fi ca România să aibă Guvern stabil. Nu e unul mai bun ca Ciolacu, și-a făcut treaba bine ca prim-ministru. Nu poți să zici: să plece Ciolacu! Cine să vină? Ciucă? Doamne, ferește!”.