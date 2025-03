Ponta s-a dat în stambă degeaba

Biroul Electoral Central a decis, vineri, înregistrarea candidaturii independente a lui Victor Ponta la alegerile prezidenţiale din mai.

„Din analiza dosarului de candidatură al domnului Ponta Victor-Viorel s-a constatat că acesta conţine înscrisurile prevăzute de Decizia nr. 2D/26.02.2025 privind documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în vederea înregistrării candidaturilor şi a semnelor electorale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2025”, se arată în decizia BEC.

De asemenea, BEC a constatat că dosarul de candidatură al lui Ponta a fost însoţit de liste de susţinători în original, fiind îndeplinită cerinţa legală privind numărul minim de semnături de susţinere prevăzută, şi anume cel puţin 200.000 de alegători.

„Mulţumesc echipei VP2025, care a întocmit impecabil dosarul de candidatură! Acum mergem mai departe şi câştigăm! Punem România pe primul loc! AUR şi POT s-au plâns când BEC a blocat candidatura lui Călin Georgescu. Astăzi au votat să-mi blocheze mie candidatura, deşi îndeplineam toate condiţiile legale! Fariseilor, nu vă este frică să nu vă bată Dumnezeu?”, a scris Ponta, pe Facebook, după validare.

A revenit apoi cu o rectificare.

„Update : am vorbit cu Doamna Ingrid Mocanu – reprezentantul AUR in BEC . Aceasta mi-a spus ca NU au votat impotriva! Am incredere si imi pare rau daca am preluat o stire gresita! Toti candidatii trebuie sa fie lasati sa vina in fata romanilor!”, a precizat Victor Ponta.

Până în prezent, BEC a decis înregistrarea candidaturilor lui Nicuşor Dan (independent), a lui Crin Antonescu (Alianţa România Înainte) şi a lui Victor Ponta (independent).

De asemenea, BEC urmează să se pronunţe asupra înregistrării candidaturilor depuse de: Elena Lasconi (USR), Diana Şoşoacă (S.O.S. România), George Simion (AUR), Lavinia Şandru (PUSL), Cristian Terheş (Partidul Naţional Conservator Român), Paul Ispas (independent) şi John – Ion Banu – Muscel (independent).

Totodată, BEC a respins înregistrarea candidaturilor lui Călin Georgescu, Petru Mîndru (de două ori), Maria Marcu (de două ori) şi Ion Popa, ca independenţi.

Termenul până la care partidele, alianţele, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi mai pot depune, la Biroul Electoral Central, candidaturile pentru alegerile prezidenţiale expiră sâmbătă, la ora 24:00, conform calendarului aprobat de Guvern.