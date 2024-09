Potopul care n-a mai venit duminică în Bucureşti. „Alarmismul climatic face rău”

Uimire şi critici după ce Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a emis duminică un mesaj RO-ALERT privind fenomene meteo extreme repetitive în regiunea Bucureşti-Ilfov.

„Atenţie! Începând de astăzi (duminica – ), ora 15,00, în regiunea Bucureşti-Ilfov, sunt prognozate fenomene meteo extreme repetitive, inclusiv pe timpul nopţii. Pentru protecţie, recomandăm: evitaţi adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau altor elemente de arhitectură ce pot fi dislocate; sistarea activităţilor desfăşurate în teren deschis; închiderea ferestrelor locuinţelor; evitarea atingerii stâlpilor/firelor; urmăriţi informaţiile transmise de autorităţi; curăţaţi şanţurile şi rigolele. Accesaţi www.fiipregatit.ro. ISUBIF”, se arăta în mesajul de avertizare.

Internauţi au remarcat că nici vorbă de fenomene extreme, cel putin în Bucureşti.

Nu stim cum a fost in alte locuri din tara, speram ca totul este bine … dar in Bucuresti am avut o frumoasa ploaie de toamna!”, este unul dintre mesajele postate pe Facebook alături de imaginile de mai jos.

„Alarmismul climatic face rău unui mare număr de persoane. Unii, oameni în vârstă. Alții, oameni bolnavi, cărora tensiunea le poate face boala mai periculoasă. E un lucru cât se poate de blamabil. Foarte mulți oameni au murit de frică în plandemie. De la alarmismul sanitar li s-a tras”, a scris europarlamentarul Gheorghe Piperea pe pagina sa de Facebook, remarcând că nu a mai venit sâmbătă seară “Ashley”.

„A murit ciclonul. Sincere condoleanțe familiei îndoliate de la INMH și din mass media”, a concluzionat un cititor Cotidianul.ro.