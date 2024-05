Povestea care a câştigat International Booker Prize

Romanul ”Kairos” al scriitoarei germane Jenny Erpenbeck a câştigat marţi seară International Booker Prize pentru cel mai bun roman tradus în limba engleză, fiind pentru prima dată când un autor german este recompensat cu acest premiu, transmite AFP.

Cartea „Kairos” urmăreşte povestea de dragoste distructivă dintre o tânără şi un bărbat mai în vârstă, în Berlinul de Est al anilor 1980, pe fundalul idealismului distrus al fostei Germanii de Est.

Căderea Zidului Berlinului „este o idee de eliberare”, a declarat Jenny Erpenbeck, citată într-un comunicat. „Şi ceea ce m-a interesat este că această eliberare nu este singurul lucru care poate fi istorisit într-o astfel de poveste”, a spus ea adăugând: „Există ani înainte şi ani după”.

Înmânat la Tate Modern din Londra, premiul de 50.000 de lire sterline (58.500 de euro) este împărţit între autoare şi traducătorul ei, Michael Hofman, primul bărbat care primeşte o astfel de distincţie după anul 2016, când premiul a căpătat forma actuală.

Preşedinta juriului, Eleanor Watchel, a lăudat o „proză luminoasă” în care scriitoarea evocă „complexitatea relaţiei dintre o tânără studentă şi un scriitor mai în vârstă, urmărind tensiunile şi răsturnările de situaţie zilnice care le marchează intimitatea”.

Anul trecut, International Booker Prize a fost acordat scriitorului bulgar Gheorghi Gospodinov pentru cartea sa „Refugiul timpului”, care îl poartă pe cititor într-o clinică din trecut pentru bolnavii de Alzheimer, invadată de oameni care caută să scape de problemele vieţii moderne.

We’re delighted to announce that the winner of the #InternationalBooker2024 is Kairos by Jenny Erpenbeck, translated by Michael Hofmann.

— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) May 21, 2024