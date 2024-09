Poveștile mele de la Belgrad

Pentru că în Serbia nu poți folosi roamingul, atunci când vrei să ajungi undeva, ești obligat s-o iei pe bâjbâite.

Vineri dimineața trebuia să ajung la Barutana Kalemegdan pe malul Dunării. Ce este Barutana? Un club în aer liber într-un loc în care a fost construit un depozit istoric unic în secolul al XVII-lea, la castelul medieval Kalemegdan. Scopul său inițial a fost de a stoca semnificative cantități de praf de pușcă care a fost folosit pentru a apăra Kalemegdan de-a lungul vremii.

Ce căutam acolo? Avea loc tragerea la sorți a meciului de Cupa Davis dintre echipa gazdă și Grecia și conferința de presă de după.

Am salvat pe telefon o hartă de la google maps, mijloacele de transport de care aș fi avut nevoie să ajung la destinație și înarmat cu încredere, am plecat.

Dacă la început mi s-a părut ușor, cu cât trecea timpul și se apropia ora oficială a evenimentului, panica punea stăpânire pe moralul meu și aveam dubii mari că voi găsi vreodată Barutana și fortăreața Kalemegdan.

Am tot întrebat în stânga și în dreapta pe locuitorii Belgradului. Cei care știau engleză încercau să mă ajute, dar după ce mă îndepărtam de ei, pierdeam traseul. Un sârb mai necăjit care știa italiană s-a oferit să mă însoțească în temerara mea încercare. Cerea sfatul localnicilor cu care vorbea în sârbă și îmi traducea în italiană. Pas cu pas, dar greu, foarte greu, ne apropiam.. P roaspătul meu prieten a cerut să îi cumpăr o Cola, s-a scuzat că a obosit și m-a abandonat.

Eram din ce în ce mai presat de minutele care treceau ca gândul. Ajunsesem în parcul cetății. O bătrână care vindea suveniruri îmi arată că mai am foarte puțin și mă îndrumă spre o direcție greșită. Atunci am inspirația și apelez la niște elevi de liceu. Nu știu să-mi dea răspunsul, dar îmi promit că dacă aștept 2 minute, se duc s-o întrebe pe profesoara lor. Aceasta entuziasmată că îi poate fi de folos unui străin și că vorbește engleză, mă salvează. Îmi arată niște scări (s-au dovedit a fi mai mult niște șanțuri pavate de scurgere a apei) pe care să le cobor și Barutana va fi la baza lor.

Profesoara era o femeie frumoasă, educată, până în 40 de ani, cu părul lung și creț. Ca să mă laud, desfac fermoarul de la bluza de trening și îi arăt acreditarea de fotograf pe care o țineam la gât.

” – Ce faci la Barutana ? „, întreabă profesoara.

” – Îl fotografiez pe Novak Djokovic „, îi răspund. În uluială și mirarea ei îi propun să mă însoțească.

” – Uite, vă învăț ceva. Dacă vreți să-l vedeți pe Djokovic, tu și elevii tăi, haideți cu mine, dar să păstrați secretul că de la mine știți. ” – continui eu.

Când am ajuns la intrare, în spatele meu veneau profesoară și toți elevii.

După ce s-a terminat conferința, Nole a plecat solitar spre mașinile oficiale care transportă jucătorii. L-am urmărit, l-am filmat și l-am fotografiat. Cine credeți că îl aștepta la poartă? Profesoara și copiii. S-au năpustit asupra lui, au făcut poze, au luat autografe și l-au atins. Novak și-a continuat drumul. Din depărtare și din mersul lui parcă spunea ” Mi-am împlinit menirea. Acesta a fost destinul meu. Am câștigat tot ce se putea câștiga. „

Să revenim la mine.

Gata. A trecut. Acum mă întorc.

Când am ieșit pe poarta parcului Kalemegdan am făcut cu mâna la un taxi.

Oprește brusc. La volan un bătrân care nu știa engleză, dar vorbea în germană. Mă invită să stau în spate și să pun rucsacul în care aveam aparatul foto pe scaunul din față.

. Îmi cere adresa de la cazare, o bagă pe telefon și plecăm.

Euforic, îi arăt acreditarea, pozele și filmările cu Djokovic.

Îmi răspundeîn germană și în sârbă.

Apoi încep să cânt cele două melodii naționaliste pe care le-am învățat cu ocazia ultimei vizite la Belgrad, ceremonia sportivilor sârbi medaliați la Olimpiadă.

” Veseli se srpski rode srpski rode zbog slobode ” – Poporul sârb se bucură de libertate și ” Oj Kosovo, Kosovo „.

Parcurgem străzile Belgradului una câte una și ajungem la cazare.

Scot cardul să plătesc, îl întreb cât costă și îi explic că nu am bani cash, nici euro, nici dinari sârbești.

Când vede cardul, îmi spune că nu are POS.

” – Ce facem? Cum îți plătesc cursa? Ai Revolut? Îți transfer pe Revolut. „

” – Gratis. Djokovic, pentru că îl iubești pe Djokovic și ai știut melodiile Veseli se srpski rode și Oj Kosovo, Kosovo.”

Eu insist. Îmi e rușine.

” – Gratis. Djokovic, Kosovo. Gratis” , răspunde taximetristul sârb.

Acest articol este susținut de scriitorul Marius Marian Șolea solea.ro ! O parte din cărțile sale pot fi comandate pe site-ul Editurii Vremea din București.