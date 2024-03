Câte capete politice, atâtea păreri. Traian Băsescu a spus marți seara, la Digi24, că în România armata ar trebui să fie armata obligatorie.

Băsescu a fost intrebat la postul TV cum i se pare că după doi ani de război în Ucraina, aflăm că noi, românii, nu avem rezervă pentru armată, rezerviștii nu mai sunt în stare să lupte, pentru că mulți dintre ei au vârste depășite, și că încă nu producem muniție NATO.

„Rămânem cu o singură soluție. Pentru a crea un număr suficient de militari este necesară reintroducerea stagiului militar obligatoriu. Știu că îmi aprind paie în cap, dar reintroducerea stagiului militar obligatoriu este necesară pentru securitatea noastră. Uitați-vă, până și la Ciolacu, care-s convins că nu înțelege mare lucru, el când îl cauți spune că „avem asigurată securitatea de cea mai puternică alianță militară din istorie”, de NATO. Da, numai că domnul Ciolacu nu știe că ai obligația să te poți apăra câteva luni până când vin forțele NATO să te ajute. În cazul unei invazii ce înseamnă 2.000 de pușcași marini la Kogălniceanu și 1.000 de militari străini la Cincu, sub comandă franceză? Înseamnă nimica toată. Trebuie să ai o armată care să îți permită să reziști 45, 60 de zile, până când NATO își mobilizează resursele de război să te poată ajuta. Aș spune că cei care au tot tăiat din bugetul apărării, și eu pot să vă spun că a existat un CSAT în care am spus unui premier că e vorba de trădare, asta peste 50 de ani se va afla, când se vor deschide arhivele, trădare însemnând tăierea cheltuielilor militare. În timpul domnului Ponta, CCR a stabilit că avizul CSAT este facultativ, și nu-i obligatoriu ca Guvernul să țină cont de avizul CSAT. În acel moment autoritatea președintelui, de comandant al forțelor armate s-a spulberat„, a răspuns Traian Băsescu.

Ponta: „Avem trupe americane în România, suntem în NATO, nu ne atacă nimeni”

Pe de alta parte, fostul premier Victor Ponta nu crede in temerea unora că, dacă Donald Trump va câștiga mandatul de președinte, va retrage trupele din România

„Asta e o propaganda pentru proști. Avem trupe americane în România, suntem in NATO, nu ne ataca nimeni cat timp avem parteneriatul cu SUA. Nu va retrage Trump niciun soldat de la Kogălniceanu, mai ales că România plătește, noi îndeplinim criteriile cu datul banului, nu suntem printre rău-platnici.

Pe mine altceva mă uimeste. Ursula a avut un singur subiect in timpul mandatului: Ucraina, am crezut ca e președintele Ucrainei. Toată Europa să lupte pentru Ucraina. Acum mai are un subiect, să dam banii pe armament.

UE înseamna reguli de democratie, înseamnă prosperitate economică, piață unică de energie, drepturi sociale, drepturi la muncă, infrastructură. Lenin spunea că comunismul e purterea sovietelor și electrificare. Ursula susține că UE înseamnă Ucraina și înarmare. Entuziasmul de a o susține pe doamna Von der Leyen ma uimește„, a declarat Ponta la România TV.