Monica Lewinsky s-a reinventat. Urmează Udrea după eliberare? (foto)

Monica Lewinsky, cu care fostul presedinte american Bill Clinton a avut o aventură, s-a reinventat.

Lewinsky și-a făcut debutul în modeling.

Lewinsky, în vârstă de 50 de ani, colaborează cu brandul de modă Reformation implicandu-se într-o campanie care îndeamnă oamenii să voteze la alegerile din SUA din 2024.

„Este destul de simplu: votul înseamnă să ne folosim vocea pentru a fi auziți și este cel mai definitoriu – și mai puternic – aspect al democrației”, a spus ea.

