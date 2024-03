Simona Halep tocmai s-a întors în ţară. Citiţi ce declaraţii a făcut!

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, joi dimineaţa, pe Aeroportul Henri Coandă, la întoarcerea de la Dubai unde se antrenează, că va face totul pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris şi ar dori să joace la turneul de la Miami, programat între 19 şi 31 martie, însă o decizie va lua în următoarele zile.

„Şi eu îmi doresc foarte mult fiu la Jocurile Olimpice, dar cred că şansele sunt minime pentru că nu am clasament. Dar, dacă până atunci voi reuşi să câştig câteva meciuri o să am o şansă în plus. Mi-aş dori tare mult. Nu am plănuit nimic, nu m-am gândit până acum. Totul este o opţiune, o să fac totul pentru a participa la Jocurile Olimpice, asta e sigur”, a afirmat Halep, citată de Agerpres.

„Aşa îmi doresc, să merg să joc la Miami, dar acum doar ce am ajuns şi am nevoie de 2-3 zile ca să mă pregătesc mental pentru asta. Voi decide zilele următoare dacă merg. Pregătirea mea până acum a fost una bună, dar ţinând cont că nu am jucat meciuri oficiale un an şi şapte luni aproape o să fie destul de dificil să reîncep. Dar am tot timpul din lume şi o să o iau pas cu pas”, a precizat ea.

Halep urmează să îşi stabilească în perioada următoare şi antrenorul: „În momentul acesta nu am o echipă, dar am câteva zile la dispoziţie să formez o echipă aşa cum îmi doresc eu. Dar nu va fi uşor. Bineînţeles că au fost colaborări foarte bune şi cu antrenorii români, dar pentru mine colaborarea cu Darren (n.r. – antrenorul australian Darren Cahill) a fost specială şi am făcut cele mai bune rezultate. Nimic nu este exclus, o să mă gândesc bine şi o să aleg”.

Simona Halep a apreciat, joi dimineaţa, la întoarcerea de la Dubai , că nivelul în circuitul WTA este acum unul destul de ridicat şi că va fi o mare provocare pentru ea să se apropie de primele 10 locuri ale clasamentului mondial.

Ea a explicat că în perioada cât a fost suspendată pentru dopaj i-a fost greu să se uite la meciurile de tenis ştiind că nu poate juca.

„În perioada aceasta vă spun sincer că nu m-am uitat foarte mult la tenis pentru că era cumva o suferinţă să mă uit şi să ştiu că nu am voie să joc. Dar nivelul pot să spun este destul de ridicat, cel puţin în top 10 fetele au o putere extraordinară şi joacă un tenis bun. Ştiu şi eu cum e să fii în top 10, tot timpul eşti pregătit. Aşa că va fi greu şi o mare provocare pentru mine să mă apropii de top 10”, a afirmat ea pe Aeroportul Henri Coandă.

Întrebată ce părere are despre faptul că tatăl său crede că va fi numărul 1 mondial din nou, jucătoarea a răspuns: „Tata a avut mereu încredere exagerată în mine. Nu o să-l contrazic, dar va fi destul de greu. Este un vis mult prea departe să spun că voi ajunge iar numărul 1 mondial. Am fost acolo, e deosebit să fii acolo, dar e foarte greu”.

„Presiunea publicului nu va mai fi negativă în niciun sens. Mulţumesc tuturor pentru susţinerea necondiţionată, chiar a fost ceva unic. Vreau să mulţumesc şi sponsorilor mei pentru că m-au susţinut şi nu au crezut nicio clipă în ceea ce s-a întâmplat. Iar românilor ce pot să le spun, a fost o susţinere necondiţionată din partea lor, lucru care m-a ajutat să lupt până la capăt să arăt adevărul. Sincer, mi-ar plăcea să câştig orice trofeu de Grand Slam, nu contează. Dar visăm acum, să ne trezim la realitate şi să o iau pas cu pas pentru că va fi o întoarcere destul de dificilă”, a adăugat jucătoarea română.

Simona Halep a menţionat că va discuta cu avocaţii săi despre deschiderea unor procese prin care să recupereze prejudiciul cauzat de suspendarea pentru doping: „Când am primit decizia TAS şi am vorbit cu avocaţii eram foarte bucuroasă. Vom discuta pe parcurs acest aspect (n.r. – deschiderea de noi procese) şi voi face tot ceea ce trebuie. Pentru că a fost incorect tot ce s-a întâmplat. Mouratoglou… de fapt echipa şi implicit şi el mi-au recomandat aceste suplimente. Sunt convinsă că nu a făcut-o cu rea intenţie sau cu alte lucruri greşite, dar a fost o greşeală pe care am plătit-o foarte, foarte scump. Însă a fost o greşeală, atâta tot, nicio intenţie de doping”.

Jucătoarea a menţionat că jignirile şi criticile din ultima perioadă au motivat-o să lupte şi mai mult pentru a arăta adevărul.

„Chris Evert mi-a scris primul mesaj după decizia TAS, dar şi multe fete din circuit. Le mulţumesc tare mult pentru că susţinerea lor a contat extrem de mult. Totuşi au crezut necondiţionat în mine şi ăsta e un lucru deosebit. Am primit mesaje frumoase. Nu am absolut nimic să îi transmit Serenei Williams pentru că nu am luat absolut nimic negativ. Fiecare e liber să declare orice doreşte. Au fost multe critici, multe jigniri la adresa mea, dar… pe mine m-au motivat să lupt zi de zi să arăt adevărul. Şi cei care m-au susţinut au fost mult mai mulţi şi mai importanţi”, a precizat ea.

„Eu sunt bine, sunt împăcată sufleteşte pentru că ştiu că nu am făcut absolut nimic, s-a şi dovedit acest lucru. E un moment mai dificil să dau eu sfaturi tinerilor sportivi, dar le doresc să aibă încredere în ei şi să facă tot ceea ce pot ei pentru a reuşi în tenis şi să respecte tenisul, aşa cum am făcut şi eu şi am să fac întotdeauna”, a mai spus Simona Halep.