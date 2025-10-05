Premieră istorică în Japonia

La 64 de ani, Takaichi a fost aleasă președintă a Partidului Liberal Democrat (LDP), formațiunea aflată la guvernare aproape continuu după Al Doilea Război Mondial. Votul intern, desfășurat la Tokyo, a fost urmat de o avalanșă de reacții în presa japoneză și internațională — între entuziasm, curiozitate și prudență.

Născută în prefectura Nara, pe 7 martie 1961, Sanae Takaichi a crescut într-o familie modestă. După ce a absolvit Universitatea Kobe, Sanae și-a început cariera în lumea afacerilor, dar a schimbat macazul și s-a orientat către politică.



A intrat în Parlamentul japonez la începutul anilor ’90 și, de-a lungul timpului, a ocupat mai multe funcții ministeriale: Ministru al Afacerilor Interne și Comunicațiilor, Ministru al Securității Economice și apropiată colaboratoare a fostului premier Shinzo Abe.

„Doamna de Fier” a Japoniei

Takaichi a fost adesea comparată cu Margaret Thatcher, un model pe care chiar ea l-a menționat în repetate rânduri. „Respect liderii care nu se tem să ia decizii nepopulare dacă acelea sunt juste pentru țară”, a declarat într-un interviu pentru NHK.



Această imagine de „femeie de fier” i-a adus atât respectul susținătorilor conservatori, cât și critici acerbe din partea liberalilor. Este cunoscută pentru pozițiile sale ferme: susține o Japonie puternică din punct de vedere militar, o economie naționalistă și valori tradiționale de familie.

Ea promite reduceri de taxe și stimulente pentru industriile interne, dar și o relație mai fermă cu China și Coreea de Nord. În același timp, ea a transmis că va continua cooperarea strategică cu Statele Unite, „pe bază de respect reciproc și interese comune”.

Între tradiție și modernitate

Deși reprezintă o ruptură de tradiția masculină a guvernelor japoneze, Takaichi nu este o progresistă în sens occidental. Ea s-a opus legalizării căsătoriilor între persoane de același sex și reformei care ar permite soților să aibă nume de familie diferite — două teme sensibile în societatea japoneză contemporană.

Un moment simbolic pentru Japonia

Indiferent de opiniile politice, ascensiunea lui Sanae Takaichi marchează un moment de cotitură pentru Japonia — o țară unde femeile reprezintă mai puțin de 10% dintre parlamentari și unde imaginea liderului politic este încă profund masculină.