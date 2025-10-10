Premierul maghiar s-a distrat maxim la Cluj Napoca. Cel puțin așa arată imaginile publicate în spațiul public de Rhédey Café, un local din Piața Unirii din Cluj.
Oficialul de la Budapesta nu a avut nicio problemă în a se lăsa filmat în timp ce cîntă alături de lăutari, cu un pahar de vin în mână.
Reprezentanții cafenelei adaugă:
„Bine ați venit la Rhédey, domnule prim-ministru! Vă așteptăm cu drag și altă dată!”
Și Viktor Orban a postat un mesaj în care precizează că este la Cluj Napoca și explică ce a sărbătorit în orașul transilvan:
Viktor Orban este zilele acestea in România unde va participa la Congresul UDMR.
Se simte bine intre lautari ca el.
Adică, în limba română:
Nu, nu, nu,
nu, nu, nu,
nu plecăm noi de aici,
atâta vreme cât stăpânul casei nu ne gonește cu bâta.
Dacă nu-i place stăpânului
că noi ne distrăm aici,
să își ia casa, dar noi tot aici vom rămâne!(Sursa:AK-24)
Udemereul a fost moshit de noul sef al securitatii postdecembriste cu numele la deruta Virgil si minoritarii sai bagati in numar consistent in noua securitate. NUMAI asa se explca faptul ca mai toti liderii celorlalte partide romanesti au acceptat sa bata palma cu udemeristii guvernand impreuna. Ministere strategice au fost date pe mana ungurilor, de fapt pe mana sefilor din Ungaria. Acum cu Nicusor si Bolojan la conducere, Udemereul nu mai are nici o fereala.
Se distreaza, ca știe ca politrucii români sunt usor de fraierit.
Romania nu este a noastra