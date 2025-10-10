Premierul maghiar s-a distrat maxim la Cluj Napoca. Cel puțin așa arată imaginile publicate în spațiul public de Rhédey Café, un local din Piața Unirii din Cluj.

Oficialul de la Budapesta nu a avut nicio problemă în a se lăsa filmat în timp ce cîntă alături de lăutari, cu un pahar de vin în mână.

Reprezentanții cafenelei adaugă:

„Bine ați venit la Rhédey, domnule prim-ministru! Vă așteptăm cu drag și altă dată!”

Și Viktor Orban a postat un mesaj în care precizează că este la Cluj Napoca și explică ce a sărbătorit în orașul transilvan:

Dar suntem peste o sărbătoare. Laureat al Premiului Nobel. Este un lucru uriaș. Al treilea în trei ani. Cu toții putem fi mândri de László Krasznahorkai de data aceasta!

Am citit că nu suntem de acord cu multe lucruri. Într-un caz, poate că da. Vrem să aducem glorie Ungariei. Felicitari!

Viktor Orban este zilele acestea in România unde va participa la Congresul UDMR.