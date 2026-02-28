Premierul vorbește despre românii blocați în Orientul Mijlociu

El afirmă că prioritatea autorităţilor de la Bucureşti o reprezintă siguranţa fiecărui cetăţean român şi recomandă tuturor românilor aflaţi în Orientul Mijlociu să respecte instrucţiunile autorităţilor locale, să evite deplasările care nu sunt senţiale şi să ia legătura cu ambasadele sau consulatele României pentru a-şi notifica prezenţa şi a primi sprijin.

„Mă aflu în contact şi sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de ambasadele şi consulatele României din regiune, în contextul situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu. Înţelegem îngrijorarea românilor aflaţi în zonă şi a familiilor lor din ţară. Prioritatea noastră este siguranţa fiecărui cetăţean român. Personalul diplomatic şi consular este mobilizat şi pregătit să ofere asistenţă tuturor celor care au nevoie de sprijin”, a scris sâmbătă seară, premierul Ilie Bolojan pe pagina sa de FB.

Premierul le recomandă tuturor românilor aflaţi în regiune „să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale, să evite deplasările care nu sunt esenţiale şi să ia legătura cu ambasadele sau consulatele României pentru a-şi notifica prezenţa şi a primi sprijin”.

„Suntem alături de românii afectaţi de această situaţie şi vom continua să monitorizăm evoluţiile. Susţinem eforturile de asigurare a stabilităţii şi a securităţii în regiune şi reluarea demersurilor diplomatice”, mai spune premierul Ilie Bolojan.