Premiile BAFTA: Lista marilor câştigători

Lungmetrajul ”Oppenheimer”, regizat de Christopher Nolan, a câştigat trofeul pentru cel mai bun film duminică seară la Londra, în cadrul celei de-a 77-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), informează AFP.

La această categorie au fost nominalizate lungmetrajele „Anatomy of a Fall”, „The Holdovers”, „Killers of the Flower Moon”, „Oppenheimer”, „Poor Things”.

Cineastul Christopher Nolan a câştigat premiul pentru regie cu filmul „Oppenheimer”.

În această categorie au concurat regizorii Andrew Haigh („All of Us Strangers”), Justine Triet („Anatomy of a Fall), Alexander Payne („The Holdovers”), Bradley Cooper („Maestro”), Christopher Nolan („Oppenheimer”), Jonathan Glazer („The Zone of Interest”).

Cillian Murphy, protagonistul lungmetrajului ”Oppenheimer”, regizat de Christopher Nolan, a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal.

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Bradley Cooper („Maestro”), Colman Domingo („Rustin”), Paul Giamatti („The Holdovers”), Barry Keoghan („Saltburn”), Cillian Murphy („Oppenheimer”), Teo Yoo („Past Lives”).

Emma Stone a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal graţie interpretării sale din pelicula ”Poor Things”, regizată de Yorgos Lanthimos.

La această categorie au concurat actriţele Fantasia Barrino („The Color Purple”), Sandra Hüller („Anatomy of a Fall”), Carey Mulligan („Maestro”), Vivian Oparah („Rye Lane”), Margot Robbie („Barbie”), Emma Stone („Poor Things”).

Robert Downey Jr. a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar graţie interpretării sale din lungmetrajul ”Oppenheimer”.

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Robert De Niro („Killers of the Flower Moon”), Robert Downey Jr („Oppenheimer”), Jacob Elordi („Saltburn”), Ryan Gosling („Barbie”), Paul Mescal („All of Us Strangers”), Dominic Sessa („The Holdovers”).

Da’Vine Joy Randolph a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar graţie interpretării sale din lungmetrajul ”The Holdovers”, regizat de Alexander Payne.

La această categorie au fost nominalizate actriţele Emily Blunt („Oppenheimer”), Danielle Brooks („The Color Purple”), Claire Foy („All of Us Strangers”), Sandra Hüller („The Zone of Interest”), Rosamund Pike („Saltburn”), Da’Vine Joy Randolph („The Holdovers”).