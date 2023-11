Presa locală: Prezenţă numeroasă la dezbaterea Cotidianul

O dezbatere publică intitulată România – prezent şi viitor a fost organizată luni, în sala de conferinţe a Hotelului Fenyő din municipiul Miercurea-Ciuc, care a devenit neîncăpătoare pentru cei interesaţi să participe, relatează publicația locală informatiahr.ro.

Scopul dezbaterii – care s-a întins pe parcursul a mai bine de trei ore şi jumătate – a fost o discuţie despre situaţia actuală a ţării şi ce este de făcut pentru viitor, dar şi faptul că cetăţenii trebuie să se exprime cu privire la aceste lucruri pentru ca vocea lor să fie auzită şi luată în considerare.

Dezbaterea face parte dintr-un proiect iniţiat de redacţia „Cotidianul” şi Platforma „România Cetăţenilor”. Printre participanţii din public la manifestare, pe lângă cei din localităţi harghitene, s-au numărat şi persoane din Iaşi, Neamţ, Bacău, Braşov, Mureş sau Covasna, notează publicația.

În cadrul reuniunii de luni au avut intervenţii prin care şi-au exprimat opinii şi propuneri personalităţi ale vieţii publice din România, precum: Andrei Marga, Cornel Nistorescu, Octavian Ştireanu, Adrian Gorun, Aurelian Pavelescu, Adrian Severin, Norica Nicolai sau Gheorghe Piperea.

Prof. univ. dr. Andrei Marga, fost ministru al Educaţiei și al Afacerilor Externe, fost rector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, a evidenţiat, printre altele, la începutul reuniunii, „că schimbările democratice au adus şi în România multe lucruri pozitive, că prinderea lor în Constituţie e un fapt de care se poate bucura orice cetăţean. Numai că în orice loc din ţară, trebuie să recunoaştem, oamenii se plâng de abuzuri, nedreptăţi, sărăcie şi inerţie. (…) Dezinteresul pentru vocea cetăţenilor este mai mare decât a fost oricând. (…) Pe acest fundal, în mod firesc, un cetăţean matur se întreabă ce e de făcut”.

Acesta e de părere că în ziua de astăzi numai iniţiativele cetăţeneşti, „grupate, dacă vreţi, sub o cupolă – noi am pus România Cetăţenilor în faţă – ar putea repune motoarele acestei ţări, energiile ei în mişcare”. „Se înţelege că peste tot, cred că şi la noi, cetăţenii trebuie să intre să spună părerea în legătură cu mersul treburilor publice. Ideea de la care am plecat a fost aceea că dacă se hotărăsc o sută, două sute, mai multe sute (de oameni – n.r.), ar fi şi mai bine, vrednici, bine intenţionaţi, care să se dedice schimbărilor din ţară, atunci schimbările pot reuşi. Şi când vorbesc de aceşti oameni am în vedere şi muncitorul, şi agricultorul, şi inginerul, şi profesorul, şi preotul, şi universitarul, şi ziaristul, şi oricare. (…) E mersul lumii spre societăţi în care cetăţeanul contează, în care vocea lui contează”, a spus, printre altele, prof. univ. dr. Andrei Marga.

În continuarea acestei idei, jurnalistul Octavian Ştireanu a propus ca aceste întâlniri să se instituţionalizeze, deoarece ideile care apar au nevoie „de un vehicul, de un antet, care poate fi al unei asociaţii sau fundaţii, care să dea o anumită identitate instituţională despre care să se ştie”.

Discuţiile au fost animate şi uneori în contradictoriu. La un moment dat, tonul discuţiilor a fost chiar unul ridicat.

„Manifestarea s-a dorit a fi un forum de dezbatere cetăţenească cu privire la modul în care sunt percepute problemele românilor şi ale ţării, respectiv ale României. Prezenţa a fost peste aşteptări, ceea ce relevă interesul mare al cetăţenilor faţă de chestiunile preocupante ale vieţii noastre, ale perspectivelor ţării şi societăţii româneşti. Chiar dacă, uneori, dezbaterea a fost punctată de intervenţii mai vocale, tonul general a fost unul echilibrat, apreciat de majoritatea celor prezenţi, care au considerat că, astfel, scopul dezbaterii publice a fost atins, toate opiniile exprimate având spaţiu de manifestare. Este o dovadă a faptului că în societate este mare nevoie de dezbatere, românii căutând soluţii în ceea ce priveşte prezentul şi viitorul ţării”, a declarat la finalul manifestării col. (r.) Claudiu Dăbău, unul dintre organizatorii locali ai dezbaterii.

„Faptul că manifestarea a avut loc în preajma Zilei Naţionale a României, la Miercurea-Ciuc, relevă şi punctează ideea de unitate, care trebuie să ne ghideze pe toţi cei interesaţi de binele nostru ca ţară şi naţiune”, a conchis Claudiu Dăbău.