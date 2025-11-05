Bolojan, amenințat cu minerii de un baron local

De Rami Cristescu
Președintele CJ Hunedoara, la Conferința Extraordinară PSD Hunedoara, sursă foto: Facebook Cristian Resmeriță

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a transmis într-un discurs că premierul Ilie Bolojan trebuie oprit din încercarea sa de a opri tăierea excedentelor bugetare. „Împreună cu minerii, cu liderul de sindicat, care este și el în sală aici, și cu toți primarii din județ, putem să-i demonstrăm lui Bolojan că guvernul nu este Oradea și nici județul Bihor!”

Discursul i se adresa direct liderului PSD, Sorin Grindeanu, care era în sală, explică Mesagerul Hunedorean.

„Domnule președinte (nr. Sorin Grindeanu), opriți-l pe acest Bolojan să taie excedentul bugetar de la primării. […] Opriți-l! Vă cer, dacă este cazul, să ieșim și de la guvernare pentru această lucrare diabolică pe care vrea să o facă premierul. Dacă e nevoie și primarii pot face grevă. Și chemăm și minerii. Împreună cu minerii, cu liderul de sindicat, care este și el în sală aici, și cu toți primarii din județ putem să-i demonstrăm lui Bolojan că guvernul nu este Oradea și nici județul Bihor!”, spune Nistor.

Președintele CJ Hunedoara îl acuză pe Bolojan că el a crescut politic prin banii de la buget, dar acum nu le mai dă primarilor aceeași posibilitate. „Dar când a luat bani cu sacii pentru Bihor, guvernul a fost bun că i-a dat?”

Reacție din interiorul PNL

Senatorul PNL Călin Petru Marian a venit pe Facebook cu un răspuns pentru declarația președintelui Consiliului Județean. „Este inacceptabil ca, în 2025, un lider politic să invoce din nou spiritele întunecate ale anilor ’90, când minerii au fost folosiți ca masă de manevră în jocurile politice ale regimului Ion Iliescu, coleg de partid cu Laurențiu Nistor”, spune Călin Marian, care a fost învins de Nistor în 2024 în cursa pentru șefia Consiliului Județean Hunedoara.

„Laurențiu Nistor demonstrează că nu a înțeles nimic din istorie. Trăiește încă în trecut și perpetuează un mod toxic de a face politică. Astfel de amenințări sunt inadmisibile într-o Românie europeană, democratică și responsabilă”, mai spune liberalul.

În 2024, Laurențiu Nistor câștiga un al doilea mandat de șef la CJ Hunedoara. El obținea 47% din voturile exprimate, în timp ce Călin Petru Marian termina pe poziția secundă, cu 25% dintre voturi.

