Prețul gazului se prăbușește

Prețul gazelor în Europa a atins un minim al ultimilor trei ani, atingând 250 de dolari/1.000 mc, la fel ca în vara anului 2021, potrivit datelor centralizate ale hub-ului de la Amsterdam, cel mai mare din Europa, relatează Azernews.

Reamintim că, ulterior invaziei Rusiei în Ucraina, gazul ajunsese și la 1.000 de dolari pe mia de metri cubi.

În timpul licitațiilor de ieri, prețul de închidere a coborât sub 250 de dolari, o scădere de 3,9% față de pragul de joi al bursei.

Pe 23 martie, prețul contractelor futures pentru luna martie pe indicele TTF (Title Transfer Facility of the Netherlands, cel mai lichid centru virtual de tranzacționare din Europa) a fost de 249,9 dolari.

Încălzirea vremii, nivelul mare al stocurilor din depozite – încă pline pe aproape 50% în majoritatea țărilor europene, coroborate cu o scădere drastică a consumului industrial au prăbușit prețul gazului. Situația este aceeași și în România, depozite pline, consum industrial anemic.