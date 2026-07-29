Prețurile din benzinării urcă din nou. Motorina se apropie de maximul istoric

OMV Petrom a majorat din nou prețurile carburanților miercuri dimineață, la doar câteva ore după scumpirea de marți. Motorina s-a scumpit cu încă 10 bani pe litru, iar benzina cu 5 bani, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

Marți după-amiază, compania majorase prețul motorinei cu 15 bani pe litru. Benzina se scumpise atunci cu 10 bani. După noua creștere, motorina costă 10,17 lei pe litru în stațiile Petrom. În benzinăriile premium OMV, prețul a ajuns la 10,23 lei. Valorile sunt apropiate de recordurile înregistrate la sfârșitul lunii martie. Atunci, motorina ajunsese până la 10,38 lei în stațiile Petrom și la 10,51 lei în cele OMV.

Benzina costă acum 9,21 lei pe litru la Petrom și 9,27 lei la OMV. Prețurile sunt cu mai puțin de 20 de bani sub maximele istorice ale companiei.

Și Socar a majorat prețurile. Compania a scumpit motorina cu 15 bani, iar benzina cu 10 bani pe litru. Astfel, motorina a trecut de pragul de 10 lei și în stațiile Socar.

Senatul a aprobat măsuri pentru piața petrolieră

Scumpirile au loc în timp ce autoritățile pregătesc noi măsuri pentru piața carburanților. Senatul a aprobat un proiect care prevede redeclararea stării de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Documentul urmează să fie analizat de Camera Deputaților, care are votul final.

În același timp, Caspian Pipeline Consortium a reluat exporturile de petrol kazah prin terminalul din portul rusesc Novorossiisk. Operațiunile fuseseră oprite pe 23 iulie. Două platforme offshore funcționează în prezent simultan. Acestea încarcă petrolierele SEAMAJESTY și MILOS cu țiței furnizat de compania Tengizchevroil.

România depinde de petrolul din Kazahstan

Reluarea transporturilor este importantă pentru România. Rafinăria Petromidia este alimentată în principal cu petrol adus prin ruta CPC. Petromidia are o capacitate anuală de 5,9 milioane de tone. Aceasta reprezintă aproape jumătate din capacitatea totală de procesare a rafinăriilor românești.

Și rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom, folosește petrol importat din Kazahstan și Azerbaidjan. Aproximativ o treime din țițeiul procesat de rafinărie provine din import.

Petrolul kazah reprezintă circa 65% din importurile României și mai mult de jumătate din consumul rafinăriilor din țară. Kazahstanul a devenit principalul furnizor de țiței al României. La nivel european, este al doilea furnizor, după Statele Unite, pe fondul reducerii importurilor de petrol rusesc.

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