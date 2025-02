Prima reacție a ministrului Justiției în scandalul Nordis

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, miercuri, că nu poate comenta responsabilitățile individuale în cazul persoanelor implicate în dosarul Nordis și a precizat că justiția trebuie să se facă până la capăt.

‘Ca ministru al Justiției am principala obligație să mă asigur că actul de justiție rămâne unul independent, imparțial și obiectiv. În calitatea mea de ministru al Justiției nu pot face niciun fel de comentarii cu privire la responsabilitatea juridică a unei persoane anume. (…) Justiția trebuie să se facă până la capăt, adevărul trebuie aflat. Principiul este că fiecare persoană care are o culpă trebuie să răspundă în fața unei instanțe de judecată. Repet, nu pot comenta responsabilități individuale. Am încredere în justiție. Dacă cineva a greșit, acea persoană va răspunde, însă într-o societate democratică va răspunde în fața organelor abilitate’, a spus ministrul Justiției, la Parlament.

El a fost întrebat dacă a fost afectată credibilitatea Parlamentului, în contextul în care Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice a Camerei Deputaților, este implicată în acest dosar.

‘Știu că este o anchetă în curs. Nu pot decât să-mi doresc ca autoritățile judiciare să facă această investigație cu promptitudine, cu corectitudine și cu obiectivitate, adevărul să iasă la iveală și persoanele responsabile să răspundă, însă în ceea ce privește activitatea politică a doamnei Vicol nu am ce să comentez în momentul de față, nu am cunoștință dacă în exercitarea mandatului domniei sale au fost aspecte care să atragă o lumină negativă asupra activității sale parlamentare, care trebuie disociată de eventuala răspundere a domniei sale într-un proces penal. (…)

Cu siguranță este de dorit în societatea românească ca oameni competenți, valoroși, integri, să ajungă în funcții publice. Nu doresc să fac niciun fel de comentariu asupra modalității în care a fost selectată doamna Vicol, pentru că personal nu cunosc aceste lucruri și nu am ce să vă răspund, iar cu valoare de principiu (…): societatea are nevoie de politicieni corecți’, a afirmat Radu Marinescu.

El a subliniat că, din calitatea de ministru al Justiției, nu se va amesteca niciodată într-o anchetă.