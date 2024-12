Primarul din Târgu Mureş, propus pentru arestare preventivă

Primarul municipiului Târgu Mureş şi un om de afaceri au fost propuşi, marţi, pentru arestare preventivă. El este cercetat într-un dosar care vizează fapte de corupţie.

Propunerea de luare a măsurii arestării preventive a fost propusă de DNA.

„Şi noi din presă am fost informaţi de situaţia apărută. Nu prea pot să comentez pentru că nu ştiu detalii. Noi credem în justiţia română şi credem în nevinovăţia domnului primar. Cam atât pot să declar şi aşteptăm să vedem cam care este situaţia şi ce urmează. Am auzit că au fost nişte percheziţii, dar astea în Primăria Târgu Mureş sunt un obicei, de ani în urmă. Am ştiut că au existat şi în săptămâna trecută sau înainte, la sfârşitul lunii noiembrie, dar precis nu prea am fost informat ce anume au căutat şi ce au găsit. Ceea ce ştim e ce s-a întâmplat ieri, că a fost reţinut 24 de ore”, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele UDMR Mureş, Csibi Attila Zoltán.

Primarul Soos Zoltan a fost reţinut luni seară de procurorii anticorupţie, au precizat surse judiciare.

Soos Zoltan a câştigat un nou mandat la Primăria din Târgu Mureş la alegerile din iunie. El se află la cel de-al doilea mandat.