Primul municipiu din România unde se raționalizează curentul, după apelul lui Bolojan

Iașiul devine primul municipiu unde se raționalizează energia. Potrivit primarului, economia realizată va fi de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte. Principala măsură vizează reducerea iluminatului stradal.

„Pentru a evita orice inechitate sau impresie de discriminare între adresele din cartiere, decizia de reducere a iluminatului stradal pe timp de noapte se va aplica unitar și echitabil pe întreg domeniul public. Nu vor exista cartiere favorizate și cartiere defavorizate; toți suntem o comunitate și trecem împreună prin această perioadă”, a scris Chirica.

De asemenea, el a precizat că iluminatul stradal va funcționa în curțile spitalelor, pasajele subterane sau pietonale și zonele de interes.

„Odată cu reducerea fluxului de iluminat stradal pe timp de noapte, am solicitat mobilizare maximă din partea Poliției Locale, în strânsă colaborare cu Poliția Națională, pentru intensificarea patrulelor în toate cartierele”, a adăugat edilul din Iași.

Stare de alertă în energie. Unitatea I de la Cernavodă a fost închisă

Reamintim că premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri, după ședința de Guvern, că a fost declarată stare de alertă la nivel național pe toată perioada lunii august, ca urmare a „scăderii producției de energie”.

De asemenea, reactorul I de la Cernavodă a fost închis controlat, marți, din cauza debitului scăzut al Dunării, de aproximativ 1.630 mc/s, ca urmare a lipsei precipitațiilor.

„Măsura are caracter preventiv și este necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor trei pompe de răcire. O eventuală avarie la una dintre pompe ar presupune lucrări complexe de reparații, cu o durată de câteva luni, care ar putea ajunge până la un an”, a transmis Ministerul Energiei.

Uniutatea 2 de la Cernavodă, la un pas să fie deconectată de la SEN

Ulterior, Ministerul Energiei a transmis că și Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național (SEN) fie în seara zilei de 29 iulie 2026, fie în dimineața zilei de 30 iulie 2026, în funcție de scăderea nivelului Dunării.

Ulterior, S.N. Nuclearelectrica S.A. a anunțat joi că Unitatea 2 nu va mai fi deconectată de la SEN.

„Ca urmare a analizei parametrilor de operare și a echipamentelor Unității 2, realizată de specialiștii CNE Cernavodă în noaptea de 29 spre 30 iulie 2026, s-a constatat că parametrii de operare permit continuarea operării Unității 2 în condiții de siguranță”, a transmis Nuclearelectrica.

Bolojan, apel către români: Să-și reducă consumul de energie seara

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că oprirea celei de-a doua unități a Centralei de la Cernavodă va afecta sistemul energetic național și va obliga România să acopere deficitul prin creșterea producției din centralele pe gaze și prin importuri, în special în intervalul de consum maxim din timpul serii.

„Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cubi pe secundă, iar acum debitele sunt de 1.600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Pentru a putea funcționa centrala de la Cernavodă, are nevoie de cantități de apă care sunt absorbite din bazinul care colectează apă din Dunăre, prin niște pompe, iar dacă nivelul apei scade sub un anumit nivel, deci sub 2 metri, e nevoie să fie oprite acele pompe”, a afirmat Ilie Bolojan la Digi24.