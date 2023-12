Programul turneelor de Grand Slam 2024

Turneele de Grand Slam reprezintă cele mai tari evenimente programate în tenis în fiecare an. Așteptate de milioane de fani din toată lumea, ele reprezintă un obiectiv pentru fiecare jucător. ITF a stabilit deja programul pentru 2024 și se știe când vor avea loc Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open.

Calendarul turneelor de Grand Slam din 2024:

Australian Open: 14 – 28 ianuarie

Roland Garros: 26 mai – 9 iunie

Wimbledon: 1 – 14 iulie

US Open: 26 august – 8 septembrie

Australian Open ajunge la ediția cu numărul 112

Australian Open a ajuns la 112-a ediție din istorie și a 56-a din Open Era. Turneul stârnește interesul întrucât pe teren va fi și Rafael Nadal, cel care nu a mai jucat de la ediția din 2023 din cauza unei accidentări. Competiția de anul trecut a fost lipsită de surprize, din moment ce, la masculin, campion a fost Novak Djokovic, după o finală cu Stefanos Tsitsipas, în timp ce la feminin învingătoare a fost Aryna Sabalenka, după ce a trecut de Elena Rybakina.

Novak Djokovic este din nou principalul favorit la Australian Open, cu o cotă de aproximativ 2.00 pe site-urile de pariuri sportive, urmat de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Rafael Nadal și Nick Kyrgios. Sârbul a arătat în 2023 că este într-o formă excelentă și are nu mai puțin de 10 titluri la Australian Open.

La feminin, situația este ceva mai imprevizibilă, așa cum am putut vedea în ultimii ani, însă ocupanta primului loc din clasamentul WTA, Iga Swiatek, pornește cu prima șansă. Ea este urmată pe lista favoritelor de Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Elena Rybakina, Jessica Pegula și Ons Jabeur.

Roland Garros promite spectacol pe zgura de la Paris

Competiția din capitala Franței este urmărită cu mare interes în țara noastră, mai ales că în perioada recentă a fost câștigată de Simona Halep, iar în trecut printre învingători s-au mai aflat Ilie Năstase și Virginia Ruzici. Zgura este o suprafață mai lentă, ceea ce face ca jocul să fie mai tehnic, cu accent pe construcția punctelor și pe tactică.

Ediția din 2024 începe cu Novak Djokovic din postura de campion la masculin, după ce a trecut de norvegianul Casper Ruud. La feminin, campioană a fost Iga Swiatek, care a învins-o pe Karolina Muchova. Va fi interesant de văzut cât de mult își va reveni Rafael Nadal până la Roland Garros 2024, turneul său preferat.

În acest moment este al treilea favorit la câștigarea trofeului, după Carlos Alcaraz și Novak Djokovic, însă lucrurile se pot schimba în orice moment. În ceea ce privește secțiunea feminină, situația este ceva mai clară. Iga Swiatek a demonstrat că e greu de învins pe zgură și are prima șansă de departe, iar bookmakerii le văd ca următoare favorite pe Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Karolina Muchova și Coco Gauff.

Eleganță și tradiție la Wimbledon

A 137-a ediție de la Wimbledon promite, de asemenea, spectacol. În ultimii ani am văzut multe surprize, iar campionul de anul trecut la masculin a fost Carlos Alcaraz, care l-a învins pe Novak Djokovic după un meci de poveste disputat în cinci seturi. Djokovic a ratat iarăși șansa să câștige toate cele patru turnee de Grand Slam într-un sezon. Și la feminin a fost o campioană neașteptată, Marketa Vondrousova din Cehia, după ce a învins-o pe Ons Jabeur.

Wimbledon este cel mai echilibrat turneu la masculin, iar bookmakerii anticipează un duel între Carlos Alcaraz și Novak Djokovic. Jannik Sinner, Daniil Medvedev și Nick Kyrgios sunt văzuți cu șanse mai mici. Pe tabloul feminin echilibrul este și el elocvent, cu cote apropiate între Iga Swiatek, Aryna Sabalenka și Elena Rybakina.

US Open încheie calendarul turneelor de Grand Slam

Ultimul turneu de Grand Slam din 2024 este US Open. În 2023, campion a fost tot Novak Djokovic, după ce l-a învins pe Daniil Medvedev, un jucător obișnuit să joace bine la Flushing Meadows. La feminin, Coco Gauff a început să confirme din așteptările specialiștilor și a câștigat primul turneu de Grand Slam din palmaresul său.

Deși Djokovic a câștigat turneul în 2023, nu este favorit cert, întrucât bookmakerii îl creditează cu șanse apropiate cu cele ale lui Carlos Alcaraz. Daniil Medvedev este al treilea favorit, urmat de Jannik Sinner și Rafael Nadal. Cât privește secțiunea feminină, Iga Swiatek are prima șansă, iar Aryna Sabalenka este a doua pe lista favoritelor de la US Open 2024. Campioana Coco Gauff are a treia șansă, la egalitate cu Elena Rybakina.