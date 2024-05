Proiect: Permis auto pentru minori!

Un minor în vârstă de 17 ani care deţine permis auto categoriile B şi BE poate conduce un autovehicul dacă este asistat de o persoană care are permis de conducere din aceeaşi categorie de minimum 10 ani, cel din urmă fiind răspunzător în solidar cu minorul aflat în culpă pentru încălcarea regulilor de circulaţie, prevede un proiect iniţiat de parlamentari PSD, PNL, UDMR şi neafiliaţi, adoptat tacit luni de Senat.

„Accesul la obţinerea unui permis auto de la vârsta de 17 ani are ca rol principal responsabilizarea tinerilor, în vederea diminuării gradului de teribilism şi a conduitelor iresponsabile. De asemenea prin măsura pe care o propunem în prezentul proiect de lege, persoana care însoţeşte un minor care deţine permis de conducere valabil pentru categoriile B, BE şi conduce un autovehicul răspunde în mod solidar cu minorul aflat în culpă pentru încălcarea de către acesta a regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie, considerăm că este o responsabilizare maximă a persoanei însoţitoare care va avea un rol determinat în educaţia rutieră a minorului de 17 ani. Considerăm că un conducător auto care are permis de conducere de minim 10 ani a dobândit destulă experienţă în conducerea unui autovehicul, în respectarea regulilor de circulaţie dar şi în respectarea celorlalţi participanţi la trafic. Astfel riscul producerii de accidente de către conducătorul auto începător scade semnificativ odată ce acesta capătă experienţă în trafic” se precizează în expunerea de motive.

Potrivit proiectului de act normativ, deşi raportul Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru anul 2022 a scos în evidenţă că a fost cel mai sigur an din punct de vedere rutier din ultimul deceniu, cu toate acestea ţara noastră este „extrem de departe” de media europeană şi numărul de decese din accidente rutiere continuă să fie unul „extrem” de îngrijorător.

„Astfel, media europeană a fost de 46 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori, în timp ce în România este de 86 la un milion. În România, conform datelor oficiale din anul 2022, au fost înregistrate 28.010 accidente, soldate cu rănirea sau decesul a 36.218 persoane, iar dintre acestea s-au înregistrat decesul a 1.633 de persoane. Din cele 36.218 persoane decedate sau rănite în accidente, 7.326 de persoane au fost accidentate de tineri având vârsta până la 20 de ani, iar dintre acestea 136 de persoane au decedat. Este foarte important de precizat că aceste accidente sunt produse în moduri ce denotă o atitudine rutieră imprudentă, o conduită iresponsabilă, o supraevaluare a aptitudinilor de şofer şi un control scăzut al autovehiculului, toate aceste lucruri fiind explicate prin lipsa de experienţă a tinerilor şoferi şi prin insuficienţa deprinderii setului complet de aptitudini în numărul de ore de practică incluse în modulele parcurse în vederea obţinerii carnetului de conducere”, conform iniţiatorului.

Proiectul pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru modificarea şi completarea art. 337 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal va fi dezbătut şi votat de plenul Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.