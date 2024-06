Cine face drona românească

Inovarea în domeniul dronelor prinde aripi în România, unde se desfășoară proiecte menite să revoluționeze diverse sectoare, cu accent pe agricultură. Potrivit ministrului Economiei, Radu Oprea, unul dintre aceste proiecte de vârf este cel referitor la o „dronă românească pentru agricultură”, în colaborare cu diverse institute specializate din țară.

În acest context, se anunță că societatea românească Carfil, filială a Romarm și cu capital de stat, va dezvolta în parteneriat cu firma americană Periscope Aviation un centru regional de pregătire a operatorilor de drone. Ministrul Oprea subliniază faptul că peste 13 instituții, printre care se numără Politehnica din București și Universitatea de Științe Agricole, sunt implicate în proiectul de dezvoltare a dronei agricole românești.

De asemenea, la Black Sea Defense & Aerospace Exhibition (BSDA 2024), reprezentanții Carfil și Periscope Aviation au semnat un acord de cooperare pentru producerea unei drone românești. În plus, Carfil va colabora cu un partener francez pentru a înființa un centru de pregătire a operatorilor de drone, care va oferi instruire atât pentru dronele civile, cât și pentru cele militare.

”În acel moment, sută la sută vom avea o dronă românească. Mai există în acest moment un proiect al Carfil-ului referitor la drone, în care au semnat cu o companie americană, cu Periscope Aviation, au semnat deja o înţelegere, astfel încât drona pe care astăzi au conceput-o cei de la Periscope Aviation să fie fabricată în România, ei producând astăzi în China, îşi doresc ca să fie fabricat în totalitate. Faptul că fabrici în totalitate putem considera că este o dronă românească, dar eu cred că vom avea într-adevăr o dronă românească în momentul în care proprietatea intelectuală este a noastră. Pot să vă mai spun un lucru: am fost însoţit la Eurosatory de o companie românească care lucrează pe partea de inteligenţă artificială, dezvoltă anumite proiecte şi am insistat să fie prezent alături de mine, atunci când vorbeam cu companii de prestigiu din Europa care produc astăzi echipament militar, pentru a arăta că atunci când vorbim despre coproducţie în România, avem ce să oferim. Şi partea de cybersecurity, partea de inteligenţă artificială este foarte bine dezvoltată la nivelul României, în mai multe zone. Vorbim despre Cluj, despre Bucureşti, despre Iaşi, despre Timişoara şi nu numai. Cred că nu este întâmplător faptul că Agenţia Europeană de Cyber Security se află în România şi, iarăşi, nu este întâmplător că cel mai mare număr de ingineri IT la mia de locuitori din Uniunea Europeană este România, a şasea din lume. Deci avem anumite capabilităţi foarte bune şi le-am prezentat şi companiilor europene, pentru a vedea că în România pot exista parteneriate, nu doar în sensul în care putem asambla, fabrica în România, ci putem veni alături de ei în co-producere a unor echipamente militare”, a arătat ministrul Economiei.

Despre orizontul de timp până la realizarea dronei româneti, Oprea spus că, în opinia sa, nu o să treacă vara fără a avea deja tema de proiectare pentru drona românească gata.

”Trebuie să ai o temă de proiectare pe care poate putem să o facem noi la /MEAT/, să găsim finanţarea din fonduri europene. Îmi doresc, prin Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării. Sigur, toate schemele acestea sunt competitive. Trebuie ca cei care doresc şi care pot să facă lucrul acesta – şi sunt astfel de institute în România, INCAS are proiecte, COMOTI are astfel de proiecte. Sunt companii private care au astfel de proiecte. Există această capacitate de a proiecta, de a cerceta şi de a dezvolta astfel de drone în România”, a explicat ministrul.

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan, a subliniat anterior că cercetătorii români sunt implicați în proiecte referitoare la cel puțin 10 tipuri de drone diferite, unele fiind de dimensiuni reduse, iar altele având o autonomie de până la 24 de ore. În curând, ministerele Economiei, Apărării și Cercetării vor identifica modelul de dronă cel mai potrivit pentru producție, în timp ce ministrul Ivan își exprimă încrederea în capacitatea cercetătorilor români și dorește ca inovațiile din domeniul dronelor să fie cunoscute și apreciate la nivel global.