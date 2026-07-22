Sigfried Mureșan: Socialismul de caviar al domnului Ciolacu și al baronilor PSD ne-a adus un deficit de 9,3%

Mureșan face astfel referire astfel la o întâlnire pe care fostul premier PSD Marcel Ciolacu a avut-o cu un condamnat penal, dat în urmărire internațională, Ionel Arsene, fost coleg de partid.

Marcel Ciolacu, acum președinte al Consiliului Județean Buzău, a fost fotografiat pe terasa unui hotel de lux din Italia împreună cu fostul șef al CJ Neamț, Ionel Arsene.

Pozele cu cei doi, publicate de HotNews, îi surprind pe terasa Vilei Cortine Palace, unde cazarea ar fi 800 de euro pe noapte.

Ionel Arsene este condamnat la 6 ani de închisoare în România. Acesta a fugit în Italia, dar cererea de extrădare făcută de autoritățile române a fost refuzată de justiția italiană.

„Marcel Ciolacu demonstrează din nou disprețul față de lege și față de oamenii cinstiți”

„Fostul prim-ministru PSD Marcel Ciolacu demonstrează din nou disprețul față de lege și față de oamenii cinstiți prin întâlnirea din Italia cu fugarul pesedist Ionel Arsene, condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită”, spune Siegfried Mureșan.

„Să îți petreci vacanțele în hoteluri de lux alături de fugari condamnați pentru luare de mită, adică alături de infractori nepedepsiți, înseamnă să transmiți că tolerezi și legitimezi un comportament în afara legii”, a adăugat el.

Mureșan respinge argumentul invocat de Ciolacu, potrivit căruia ceea ce face în viața privată nu privește pe nimeni. „Este fals”, spune Mureșan.

„Atât timp cât ești politician, ales prin votul cetățenilor, ești responsabil și pentru comportamentul tău din timpul liber, mai ales atunci când acesta contravine unor principii și valori sau te pune într-o situație vulnerabilă.

De exemplu, când îți petreci vacanțele cu infractori în resorturi de lux sau zbori cu avioane private plătite de Nordis.”

„Socialismul de caviar al domnului Ciolacu și al baronilor PSD, precum Arsene, ne-a adus în situația de a avea un deficit de 9,3% în 2024”, conchide Mureșan.

Imaginea cu cei doi a fost surprinsă la finalul lunii iunie 2026, când Marcel Ciolacu ar fi petrecut mai multe zile de concediu cu familia în nordul Italiei.

Pozele sunt realizate în 25 iunie 2026, la micul dejun al hotelului. Ciolacu este într-o cămașă albă și blugi, iar Arsene are barbă. Arsene are acum barbă.

Cine este Siegfried Mureșan

Vicepreședinte al PNL, Siegfried Mureșan este la al treilea mandat în Parlamentu European. El este și vicepreședinte al Partidul Popular European (PPE), cea mai mare familie politică din Parlamentul European.

De asemenea, este și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European, unde coordonează activitatea privind bugetul UE, dezvoltarea regională, agricultura și controlul bugetar. Mureșan este și coraportor al Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene de după 2027, una dintre cele mai importante funcții privind planificarea finanțelor UE. Siegfried Mureșan a fost propus de PNL-USR-UDMR pentru funcția de prim-ministru după ce PSD și-a debarcat propriul guvern în Parlament cu sprijinul extremiștilor de la AUR.

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