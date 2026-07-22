Sigfried Mureșan: Socialismul de caviar al domnului Ciolacu și al baronilor PSD ne-a adus un deficit de 9,3%

Mureșan face astfel referire astfel la o întâlnire pe care fostul premier PSD Marcel Ciolacu a avut-o cu un condamnat penal, dat în urmărire internațională, Ionel Arsene, fost coleg de partid.
Marcel Ciolacu, acum președinte al Consiliului Județean Buzău, a fost fotografiat pe terasa unui hotel de lux din Italia împreună cu fostul șef al CJ Neamț, Ionel Arsene.
Pozele cu cei doi, publicate de HotNews, îi surprind pe terasa Vilei Cortine Palace, unde cazarea ar fi 800 de euro pe noapte.
Ionel Arsene este condamnat la 6 ani de închisoare în România. Acesta a fugit în Italia, dar cererea de extrădare făcută de autoritățile române a fost refuzată de justiția italiană.
„Marcel Ciolacu demonstrează din nou disprețul față de lege și față de oamenii cinstiți”
„Fostul prim-ministru PSD Marcel Ciolacu demonstrează din nou disprețul față de lege și față de oamenii cinstiți prin întâlnirea din Italia cu fugarul pesedist Ionel Arsene, condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită”, spune Siegfried Mureșan.
„Să îți petreci vacanțele în hoteluri de lux alături de fugari condamnați pentru luare de mită, adică alături de infractori nepedepsiți, înseamnă să transmiți că tolerezi și legitimezi un comportament în afara legii”, a adăugat el.
Mureșan respinge argumentul invocat de Ciolacu, potrivit căruia ceea ce face în viața privată nu privește pe nimeni. „Este fals”, spune Mureșan.
„Atât timp cât ești politician, ales prin votul cetățenilor, ești responsabil și pentru comportamentul tău din timpul liber, mai ales atunci când acesta contravine unor principii și valori sau te pune într-o situație vulnerabilă.
De exemplu, când îți petreci vacanțele cu infractori în resorturi de lux sau zbori cu avioane private plătite de Nordis.”
„Socialismul de caviar al domnului Ciolacu și al baronilor PSD, precum Arsene, ne-a adus în situația de a avea un deficit de 9,3% în 2024”, conchide Mureșan.
Imaginea cu cei doi a fost surprinsă la finalul lunii iunie 2026, când Marcel Ciolacu ar fi petrecut mai multe zile de concediu cu familia în nordul Italiei.
Pozele sunt realizate în 25 iunie 2026, la micul dejun al hotelului. Ciolacu este într-o cămașă albă și blugi, iar Arsene are barbă. Arsene are acum barbă.
Cine este Siegfried Mureșan
Vicepreședinte al PNL, Siegfried Mureșan este la al treilea mandat în Parlamentu European. El este și vicepreședinte al Partidul Popular European (PPE), cea mai mare familie politică din Parlamentul European.
De asemenea, este și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European, unde coordonează activitatea privind bugetul UE, dezvoltarea regională, agricultura și controlul bugetar. Mureșan este și coraportor al Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene de după 2027, una dintre cele mai importante funcții privind planificarea finanțelor UE. Siegfried Mureșan a fost propus de PNL-USR-UDMR pentru funcția de prim-ministru după ce PSD și-a debarcat propriul guvern în Parlament cu sprijinul extremiștilor de la AUR.
14 comentarii
Imi place de liberali ca au protejat antreprenoriatul roman. Avem patroni romani de fabrici de locomotive, de tractoare, de excavatoare, avem patroni romani de combinate chimice si siderurgice, iar, de cand este Bolo la guvernare, economia romana a explodat, in special exporturile, astfel incat deficitu incepe sa scada.
Sigfried Vasile merita sa fie premier pentru a duce Romania ‘pe noi culmi de progres si civilizatie’… 😉
Tovarasul muresan asta nici nu stie ce e ala socialism. Doar lozinci debiteaza.
Ciolacu a reusit sa obtina Schengen-ul terestru pentru Romania. Ale Siegfrid ce a reusit, de cand o tot arde pe la Bruxelles ?
La deficitul bugetar ,PNL si-a adus contributia cu varf si indesat prin guvernele conduse de ei , in special de Ludovic Orban.
De dezastru actual sunteti direct raspunzatori .
E floare la ureche intalnirea lu’ Ciolacu cu individul ala, fata de 500 000 Euro cadorisiti de Paslaru USR unui ONG obscur dar prieten. Austeritate bolojenista…
Îmi place la nebunie poza lui Herr Siegfried/ ce-a venit să lig-un blid/ ba e fioros, ba plump/ dar va duce el sein Kampf/: va școli tot PNLeul/ să se bată precum leul/ tot mai greu dus în buiestru /de maiestrul Isărescu. Dacă cumva umbra de sub nasul imberbului Siegfried va fi fiind o mustăcioară în devenire PNLeul va fi gata pentru războiul total : or la bal,or la spital. Din dilema asta nu se poate ieși. Așa că Punctum.
Siegfried Mureșan? Socialism de caviar? Asa e ! Il mananca poporul muncitor prin reprezentantii sai.
calicu’ sorosist face scandal ca n-a trecut tava pe la el !
Cand ii vad pe Sigfried, pe Fritz si pe altii ca ei imi revine in minte: „Nici o masa fara peste”
Toate bandele politice inscaunate la guvernare au camuflat realitatea, au vandalizat si falimentat tara, nu doar sarlatanul Ciolacu.
Dar , o casă la Bruxelles , se dobândește cu salam cu soia , cu varză acră … ?
Dar Ciolacu Kaviar a fost în alianta cu 3 partide de kaviar pana de curând, nu a fost singur în lanul de kaviar. Ah, ce lapsus am, nu-mi amintesc de partide au fost alea.
Poate ma ajuta cenzura de la Cotidianul USR.
sau cat a crescut deficitul de 2,7sau 2,9% cu PM Dancila si pe vremea lui Orban si Catu, artizanii alaturi de USR a declinului economic, imprumuturi fara numar pana la 50% din PIB de la 35%din PIB pe vremea lui Dancila si deficit CU DOUA CIFRE de a fost chemat PSD sa scoata tara din haos si din PNRR-ul in care consultantele sunt de milioane fara numar elaborate de Ghinea pt ai lui. PNRR-ul cine l-a elaborat si secretizat fiind apoi lecturat la Bruxelles ca in tara era secret?
Comunism de caviar,nu socialism