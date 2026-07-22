Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, despre situația TAROM:TAROM nu are nevoie de calmante, ci de adevăr

Miruță a făcut o postare pe Facebook în care atrage atenția cu privire la problemele financiare pe care le are TAROM. Acesta susține că reprezentanții companiei l-au obligat să aprobe un buget „nerealist”.

„TAROM. Au venit cu un buget ridicol de nerealist. Am cerut și am recerut refacerea lui pe cifre reale. Nu l-au refăcut. Poate pentru că nu mai rămânea loc pentru planuri frumoase pe bani publici.

Consiliul de administrație a constatat astăzi că directorul nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale și a întârziat nejustificat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare, în conformitate cu realitatea pieței. Din aceste motive, a fost decisă revocarea lui din funcție” susține Miruță.

TAROM zboară cu avioanele aproape goale

Mai mult, ministrul Radu Miruță a atras atenția cu privire la faptul că documentele contabile ale companiei reflectă cu totul alte date decât cele reale.

„De luni de zile, conducerea executivă a companiei, pusă de PSD, îmi cere să aprob, în calitate de acționar, un buget construit pe cifre pe care ea însăși le știe nereale. Un grad de încărcare a avioanelor de 79%, când realitatea primelor luni din 2026 arată că, pentru lunile rămase, avioanele ar trebui să fie mai pline decât permite capacitatea, în condițiile în care astăzi gradul de încărcare este de doar 65%.

Un preț al combustibilului de 950 de dolari pe tonă, când compania plătește în prezent în jur de 1.500 de dolari. Cu alte cuvinte: venituri umflate și cheltuieli micșorate pe hârtie, ca totul să pară în regulă.

Nu am semnat așa ceva. Din luna mai cer, în scris, un buget realist, construit pe cifrele adevărate, așa cum sunt ele astăzi” a mai spus Radu Miruță.

Ministerul Transporturilor, tratat cu indiferență

Mai mult, acesta susține că fostul director al companiei a privit cu dezinteres situația financiară a TAROM, dar și solicitările venite din partea Ministerului Transporturilor.

„Am trimis adresă după adresă. Răspunsul a fost, de fiecare dată, presiunea de a aproba o ficțiune, nu datele reale. Mai mult, am încercat un dialog deschis pentru a explica de ce un buget nerealist nu poate fi acceptat, dar directorul nu s-a deranjat sa participe la aceste discuții” a mai scris Radu Miruță.

Reamintim faptul că reprezentanții Consiliului de Administrație al TAROM a decis să îl numească pe Cristian Anghel în funcţia de director general interimar al companiei. Bogdan Costaș, directorul general al Tarom, a anunțase anterior că a refuzat preluarea unui nou mandat.