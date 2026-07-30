Protestul oierilor a degenerat în București. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene după îmbrânceli cu manifestanții

Protestul organizat joi de mii de crescători de ovine în Piața Presei Libere din București a degenerat în incidente între manifestanți și forțele de ordine. Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene după ce o parte dintre protestatari au încercat să forțeze gardurile de protecție și au aruncat cu obiecte spre dispozitivul de ordine, scrie News.ro.

La manifestație au participat oieri din mai multe județe ale țării, nemulțumiți de situația din sectorul ovin. Principala lor revendicare este demiterea președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), pe care îl consideră responsabil pentru modul în care a fost gestionată criza provocată de pesta micilor rumegătoare. De asemenea, protestatarii cer reluarea exporturilor de ovine și adoptarea unor măsuri urgente de sprijin pentru fermieri.

Tensiunile au apărut încă din primele ore ale protestului, când mai mulți manifestanți au încercat să înlăture gardurile montate de jandarmi. În urma altercațiilor, forțele de ordine au folosit spray-uri cu substanțe iritant-lacrimogene pentru a împiedica escaladarea conflictului și pentru a restabili ordinea.

În timpul protestului, participanții au transmis mesaje dure la adresa autorităților, acuzând Guvernul că ignoră problemele cu care se confruntă crescătorii de animale.

„Guvernul să întoarcă capul spre popor, nu să se uite la alții și de noi să-și bată joc”, au transmis protestatarii.

Acțiunea de protest a fost organizată pe fondul nemulțumirilor legate de restricțiile impuse în urma focarelor de pestă a micilor rumegătoare, despre care fermierii spun că le-au blocat exporturile și le-au provocat pierderi financiare importante. Crescătorii solicită, pe lângă schimbarea conducerii ANSVSA, plata despăgubirilor restante și măsuri care să permită relansarea sectorului.

Organizatorii au anunțat că protestele vor continua până când autoritățile vor răspunde revendicărilor înaintate și vor adopta măsuri concrete pentru sprijinirea crescătorilor de ovine.

ANSVSA a instituit o carantină internă de 30 de zile pentru ovine și caprine, în încercarea de a limita răspândirea pestei micilor rumegătoare. Măsura presupune suspendarea mișcărilor de animale, restricții la pășunat, controale în exploatații și filtre rutiere, autoritățile făcând apel la crescători să respecte regulile de biosecuritate.