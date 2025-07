PSD vrea „să convingă lumea” cu impozitul progresiv

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pledează pentru introducerea impozitului progresiv și spune că este vina social democraților că nu au ştiut să explice foarte bine ce înseamnă.

„E vina noastră că n-am explicat foarte bine. Şi e una din ţintele pe care le avem în perioada următoare, să explicăm şi să convingem lumea că este soluţia corectă aceasta de a avea un impozit progresiv în România, dublat de un sistem de deducere”, a afirmat Sorin Grindeanu, marţi seară, la Antena 1.

Grindeanu spune că introducerea impozitului progresiv trebuie precedată de digitalizarea ANAF.

”E un lucru despre care se vorbeşte de 10 ani, cel puţin, digitalizarea ANAF. Eu cred că e obligatoriu ca să avem într-o formă centralizată veniturile pe fiecare persoană în parte. Şi atunci vom putea să facem acest impozit progresiv pentru fiecare persoană în parte”, a spus Sorin Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a mai spus că social-democraţii vor urmări foarte atent activitatea ANAF.

”Nu mă feresc să o spun şi am spus-o public, trebuie să dăm un drum, un roadmap pentru ANAF. Eu am înţeles că s-a schimbat conducerea ANAF. Nu cunoşteam nici pe cea dinainte, nu cunosc conducerea nici de acum, nici nu e rolul unui om politic să cunoască conducerile ANAF. Din punctul meu de vedere, cei de la ANAF trebuie să-şi facă treaba, doar nu facem schimbări doar de dragul de a face schimbări. Trebuie să existe un plan şi există un plan de colectare la ANAF. Eu am spus public, dacă două luni la rând nu se va îndeplini acel plan, o să fiu primul care cer înlocuirea”, a afirmat Sorin Grindeanu.