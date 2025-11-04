Putin trimite Venezuelei complexul de rachete „Oresnik”

Introducerea acestui tip de arsenal în Venezuela alimentează  speculațiile privind  intimidare SUA și  NATO, prin tactici specifice Războiului Rece și sprijin acordat unor regimuri considerate ostile de Occident.

De L.V.
Putin trimite Venezuelei complexul de rachete „Oresnik”

Introducerea acestui tip de arsenal în Venezuela alimentează  speculațiile privind  intimidare SUA și  NATO, prin tactici specifice Războiului Rece și sprijin acordat unor regimuri considerate ostile de Occident.

Rusia a anunțat că va intensifica sprijinul militar pentru Venezuela, pregătind  livrări de echipamente inclusiv noul complex strategic „Oreșnik”.  

Anunțul vine în contextul zvonurilor privind o posibilă operațiune a Statelor Unite în Venezuela.

Potrivit prim-vicepreședintelui Comitetului pentru Apărare din Duma de Stat, Alexei Juravliov, Moscova a livrat deja un „spectru complet” de armament și este gata să transfere și noul complex „Oreșnik”.

„Nu există nicio restricție pentru astfel de livrări. Susținem o țară prietenă în fața presiunilor americane”, a declarat Juravliov potrivit Dialog.ua.

Juravliov spune că aceste transferuri au loc sub secret militar strict , ceea ce, spune el, „ar putea fi o surpriză neplăcută pentru americani”.

Complexul „Oreșnik” este o nouă armă de nivel strategic, prezentată de Kremlin drept una dintre cele mai avansate dezvoltări rusești. Liderul de la Moscova, Vladimir Putin, și apropiații săi folosesc frecvent acest tip de armament ca instrument de intimidare în relațiile cu Occidentul.

Decizia Kremlinului alimentează perspectiva  reactivării și intrării într-o logică a Războiului Rece.

Introducerea acestui tip de arsenal în Venezuela alimentează  speculațiile privind  intimidare asupra SUA și  NATO,  prin tactici specifice Războiului Rece  și  sprijin acordat unor regimuri considerate ostile de Occident.

 

Distribuie articolul pe:

5 comentarii

  1. Biata Venezuela, are o vina mare in fata Americanilor- e cea mai bogata tara la resurse/ locuitor in Lume. De aceea, zic americanii, Venezuela are nevoie de „libertate si democratie”.

    Răspunde
Vezi toate comentariile (5)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro