Anunțul vine în contextul zvonurilor privind o posibilă operațiune a Statelor Unite în Venezuela.

Potrivit prim-vicepreședintelui Comitetului pentru Apărare din Duma de Stat, Alexei Juravliov, Moscova a livrat deja un „spectru complet” de armament și este gata să transfere și noul complex „Oreșnik”.

„Nu există nicio restricție pentru astfel de livrări. Susținem o țară prietenă în fața presiunilor americane”, a declarat Juravliov potrivit Dialog.ua.

Juravliov spune că aceste transferuri au loc sub secret militar strict , ceea ce, spune el, „ar putea fi o surpriză neplăcută pentru americani”.

Complexul „Oreșnik” este o nouă armă de nivel strategic, prezentată de Kremlin drept una dintre cele mai avansate dezvoltări rusești. Liderul de la Moscova, Vladimir Putin, și apropiații săi folosesc frecvent acest tip de armament ca instrument de intimidare în relațiile cu Occidentul.

Decizia Kremlinului alimentează perspectiva reactivării și intrării într-o logică a Războiului Rece.

Introducerea acestui tip de arsenal în Venezuela alimentează speculațiile privind intimidare asupra SUA și NATO, prin tactici specifice Războiului Rece și sprijin acordat unor regimuri considerate ostile de Occident.