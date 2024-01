Rapid nu se mai oprește! Și croatul Djokovic, sub comanda lui Cristiano Bergodi

Când Dan Șucu a anunțat că este decis să investească serios la Rapid, pentru a crea un club puternic, nu a glumit câtuși de puțin. Iată Rapid făcând o campanie de-a dreptul furibundă de achiziții în aceste prime zile ale noului an.

După ce i-a adus pe kosovarii Florent Hasani și Ermal Krasniaqi și pe atacantul sârb Borislav Burmaz care să întărească atacul, acum, Rapid a bătut palma cu mijlocașul croat Damjan Djokovic, care s-a despărțit de FCSB. Nu a fost o despărțire formală, pentru că patronul FCSB nu l-a putut convinge pe croat să accepte rezilierea decât după ce i-a plătit acestuia frumoasa sumă de 70.000 de euro.

„I-am dat drumul lui Djokovic, gata. Înțeleg că s-a înțeles cu Rapid. A plecat, nu mai contează. I-am dat bani să plece. 70.000 i-am dat. I-am și zis lui Mihai că omul avea contract și trebuia respectat. Omul, dacă are contract, trebuie respectat.

Îi dai omului salariul dacă nu îți convine. Dacă pleacă, se duce la altă echipă, e frumos să vorbesc despre el? Nu a fost vreo problemă extrasportivă, doar fotbalistică”.

Contractul lui Djokovic cu Rapid are valabilitatea unui an și jumătate, cu drept de prelungire după aceea pentru încă un an.

Jucătorul va avea un salariu de 17.000 de euro plus alte bonusuri, în funcție de performanțe. Și Dan Șucu spune că nu s-a încheiat aici campania de cumpărături, pentru că portarul Horațiu Moldovan ține morțiș să plece acum, iar Rapid tatonează pistele Ionuț Radu și Silviu Lung Junior de la Politehnica Iași.