Războiul taxelor. Trump face un pas în spate

Președintele american Donald Trump a discutat luni dimineață cu premierul canadian Justin Trudeau și cu președinta mexicană Claudia Sheinbaum, convenind cu aceasta din urmă suspendarea timp de o lună a taxelor vamale decise de liderul de la Casa Albă împotriva Mexicului.

‘Tocmai am vorbit cu Justin Trudeau. Voi vorbi din nou cu el la 15:00 (20:00 GMT)’, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social, reafirmând că a impus taxe vamale Canadei și Mexicului pentru a opri intrarea drogurilor în SUA.

Președintele american anunțase duminică discuții pentru luni și cu Mexic. El a decis săptămâna trecută impunerea unei taxe vamale de 25% asupra tuturor produselor importate din Mexic și Canada, cu excepția produselor petroliere importate din Canada, taxate cu 10%. El a impus concomitent taxe vamale de 10% asupra produselor importate din China, ce se adaugă taxelor care deja erau în vigoare asupra unei serii de produse chinezești.

Măsurile, programate să intre în vigoare marți, expun Statele Unite unor represalii comerciale din partea țărilor vizate de aceste taxe.

De pildă, provincia canadiană Ontario, principalul centru economic al Canadei, a anunțat luni dimineață că interzice accesul companiilor americane la contractele publice, ceea ce le va face să ‘piardă noi venituri de zeci de miliarde de dolari’, a susținut premierul provinciei, Doug Ford, care în plus a anulat un contract în valoare de 100 de milioane de dolari canadieni (66 de milioane de euro) cu Starlink, compania controlată de miliardarul Elon Musk, un mare aliat al lui Trump.

La rândul ei, președinta mexicană Claudia Sheinbaum a anunțat că urma să detalieze luni ‘primele măsuri’ de răspuns față de taxele vamale americane. Totuși, în urma unei discuții cu Trump, Claudia Sheinbaum a declarat luni că Statele Unite au decis să suspende pentru o lună taxele vamale impuse Mexicului.

‘Taxele vamale sunt suspendate pentru o lună, începând de acum’, a precizat Claudia Sheinbaum pe contul său de X. Ea a anunțat de asemenea consolidarea cu circa 10.000 de membri a efectivelor Gărzii Naționale la granița dintre cele două țări, ‘pentru a preveni traficul cu droguri dinspre Mexic către SUA, în special fentanilul’. De partea lor, ‘Statele Unite se angajează să colaboreze pentru prevenirea traficului de arme’ către Mexic, a completat președinta acestei țări.

Între timp, Trump a confirmat la rândul său un acord provizoriu cu Mexicul pentru suspendarea taxelor vamale impuse acestuia. Într-un mesaj pe Truth Social, președintele american a mai transmis că în perioada de o lună cât vor fi suspendate taxele vamale vor continua negocierile cu Mexicul pentru un acord permanent, negocieri care vor fi conduse de partea americană de secretarul de stat Marco Rubio, secretarul trezoreriei, Scott Bessent, și secretarul pentru comerț, Howard Lutnick.

Războiul comercial declanșat de liderul de la Casa Albă prin impunerea de taxe vamale destabilizează deja piețele, îngrijorate de efectele acestor taxe asupra economiei mondiale. Sub efectul deciziei lui Trump, bursele mondiale au scăzut puternic luni, cea de la Paris cu 1,75%, bursa de Frankfurt cu 1,83%, cea de la Londra cu 1,37% și cea de la Milano cu 1,16%, în jurul orei 12:30 GMT. Și bursa de la New York a deschis luni în scădere puternică, indicele Dow Jones scăzând cu 1,25%, indicele Nasdaq cu 2,14% et indicele lărgit S&P 500 cu 1,65%.

Importurile din Mexic, Canada și China însumează peste 40% din importurile efectuate în SUA.

Potrivit economiștilor, noile taxe vamale riscă să conducă la creșterea prețurilor și să încetinească activitatea în toate țările vizate prin perturbarea lanțurilor de producție.

Duminică dimineață, Donald Trump a admis că în urma acestor taxe consumatorii și companiile americane ar putea ‘suferi’, dar și-a apărat decizia. ‘Aceasta va fi noua epocă de aur pentru Statele Unite! Va provoca aceasta suferință ? Da, poate. Sau poate că nu. Dar vom face America măreață din nou și va merita prețul plătit’, a scris el cu majuscule pe Truth Social.

Cât despre Uniunea Europeană (UE), aceasta a fost, cel puțin deocamdată, cruțată de taxele vamale americane, dar ea știe că rămâne la acest capitol în vizorul lui Donald Trump, care a amenințat-o luna trecută cu astfel de măsuri dacă blocul comunitar nu își reduce excedentul comercial în relațiile cu SUA prin cumpărarea de mai mult gaz și petrol american.