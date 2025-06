Reacții după victoria lui Nawrocki la prezidențialele din Polonia

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat luni pe Karol Nawrocki pentru victoria sa în alegerile prezidențiale desfășurate duminică în Polonia.

Președinta Comisiei Europene și-a exprimat convingerea că Uniunea Europeană își va putea continua ”cooperarea foarte bună” cu Varșovia, transmit Reuters și AFP.

Congratulations to @NawrockiKn.

I’m confident that the EU will continue its very good cooperation with Poland.

We are all stronger together in our community of peace, democracy, and values.

So let us work to ensure the security and prosperity of our common home.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 2, 2025