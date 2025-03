Recalcularea pensiei. ”Am suferit și un infarct„

A trecut jumătate de an de când legea a intrat în vigoare, 3.000 de pensionari n-au primit nici acum deciziile de recalculare. Alții au primit mai mult, dar doar pe hârtie.

Dosarele sunt mult întârziate pentru mulți alți pensioanari, funcționarii de la Casele de pensii încă lucrează la recalculare.

„Decizia de recalculare nu mi-a venit până în septembrie, în timpul legal, și am așteptat până astăzi când am intrat în posesia deciziei doar datorită faptului că am cerut audiență și la audiență mi-a înmânat decizia cu drepturile mele. Datorită stresului și tensiunii care s-a acumulat pentru că, vă dați seama, eu față de colegii mei aveam o pensie mai mică cu 1.000 de lei, am suferit și un infarct”, a spus, pentru Digi24, un fost mecanic de locomotivă, care a lucrat 35 de ani și a ieșit la pensie în urmă cu aproape 10 ani.

Dosare întârziate din cauza gradului mare de complexitate