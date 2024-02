Regele Charles, primul comunicat după diagnosticul de cancer

Regele Charles al III-lea a transmis sâmbătă „cele mai sincere mulţumiri” persoanelor care i-au adresat mesaje de susţinere, în primul său comunicat de presă după diagnosticul de cancer primit, transmite AFP.

„Aş dori să îmi exprim cele mai sincere mulţumiri pentru numeroasele mesaje de sprijin şi urări de bine pe care le-am primit în ultimele zile”, a scris Charles al III-lea.”După cum ştiu toţi cei afectaţi de un cancer, gânduri binevoitoare ca acestea oferă cel mai mare confort şi cea mai mare încurajare”, a adăugat suveranul.

Comunicatul de presă a fost publicat pe site-ul familiei regale britanice şi pe contul X.

„Este, de asemenea, încurajator să aflu cum împărtăşirea diagnosticului meu a contribuit la creşterea gradului de conştientizare şi la punerea în evidenţă a activităţii tuturor organizaţiilor care sprijină pacienţii cu cancer şi familiile acestora, în Marea Britanie şi în restul lumii”.

„Admiraţia mea din totdeauna pentru grija şi dăruirea lor neobosite este cu atât mai mare cu cât o experimentez personal”, se adaugă în mesajul semnat „Charles R.”.

Regele Charles al III-lea a început luni tratamentul pentru o formă de cancer care nu a fost precizată. Se ştie doar că boala a fost depistată în timpul unei operaţii recente de hipertrofie benignă de prostată, dar că nu este vorba de cancer de prostată.

Deşi va continua să îşi îndeplinească o parte din funcţiile administrative, monarhul britanic va lipsi din viaţa publică pe o perioadă nedeterminată.

A thank you message from His Majesty The King.

Link to full message on the website: https://t.co/BPvxagD179 pic.twitter.com/wAY5XWLLEo

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2024