Republica Moldova, prima linie de apărare a României sau de ce Bucureștiul nu își permite să abandoneze Chișinăul

Republica Moldova este importantă pentru România înainte de toate prin comunitatea de limbă, cultură și memorie istorică. Dar relația dintre cele două state nu poate rămâne captivă discursurilor ceremoniale despre frații de peste Prut. Miza este astăzi mult mai concretă, mai exact economică, energetică, europeană, socială și de securitate.

România este principalul partener comercial al Republicii Moldova, iar piața românească reprezintă principala poartă de acces a produselor moldovenești către Uniunea Europeană. Drumurile, podurile, căile ferate și interconectările electrice nu sunt simple proiecte bilaterale, ci infrastructura prin care Republica Moldova se desprinde de vechile dependențe față de Rusia. Pentru România, dezvoltarea acestui spațiu înseamnă extinderea pieței, oportunități pentru companii și consolidarea propriei influențe regionale.

Există și o miză umană. Legăturile de familie, studiile și mobilitatea profesională au creat între cele două maluri ale Prutului o relație pe care nicio schimbare politică nu o mai poate anula. În același timp, succesul european al Chișinăului ar confirma rolul Bucureștiului de furnizor de stabilitate la frontiera estică a Uniunii Europene și a NATO.

Problemele Republicii Moldova sunt riscurile României

Republica Moldova rămâne însă un stat vulnerabil. Corupția, instituțiile încă fragile, neîncrederea în justiție, sărăcia, depopularea și influența rețelelor oligarhice reduc capacitatea autorităților de a rezista presiunilor externe. Comisia Europeană a constatat progrese pe drumul aderării, dar a subliniat că ritmul reformelor, mai ales în domeniul statului de drept, trebuie accelerat.

La aceste probleme se adaugă războiul informațional, finanțarea politică netransparentă și tentativele de destabilizare susținute din exterior. Republica Moldova nu este doar o țintă a propagandei ruse, ci și un laborator în care sunt testate metode ce pot fi folosite împotriva României, precum manipularea identitară, exploatarea frustrărilor sociale, radicalizarea discursului public și compromiterea încrederii în instituții. Comisia Europeană consideră combaterea manipulării informaționale și a ingerințelor străine o prioritate strategică.

Dosarul transnistrean este vulnerabilitatea cea mai vizibilă. Regiunea separatistă rămâne în afara controlului constituțional al Chișinăului, iar soluționarea conflictului trebuie să respecte independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, principii reafirmate de OSCE. Un incident militar, o nouă criză energetică sau o provocare organizată în regiune ar putea produce efecte directe asupra României.

Sprijinul pentru Chișinău, o investiție în România

România nu poate rezolva în locul Chișinăului problemele corupției, justiției sau administrației. Poate însă lega sprijinul de reforme reale, transfera expertiză, investi în educație, presă independentă, energie și infrastructură și continua să fie avocatul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Ajutorul nu trebuie să fie paternalist sau redus la donații simbolice. Republica Moldova are nevoie de instituții funcționale, de o economie conectată la piața europeană și de capacitatea de a-și apăra spațiul informațional. Are nevoie de o perspectivă credibilă de integrare, fiindcă vidul politic și economic este întotdeauna ocupat de forțe ostile.

Pentru București, indiferența nu este prudentă. O Republică Moldova slabă, capturată de corupție, destabilizată de Rusia sau blocată într-o zonă gri ar muta insecuritatea pe frontiera României. Ar însemna propagandă, criminalitate transfrontalieră, presiune migratorie, vulnerabilitate energetică și mai mult spațiu de manevră pentru Moscova.

De aceea, sprijinirea Republicii Moldova nu este un act de caritate și nici doar o datorie istorică. Este politică de securitate națională. România se apără cel mai eficient nu doar pe Prut, ci ajutând la construirea unui stat moldovean stabil, democratic și european dincolo de el. O asemenea politică protejează, în egală măsură, viitorul Chișinăului și siguranța Bucureștiului.