Restricții pe A1 și A2

Se va circula cu dificultate pe mai multe sectoare de drum din autostrăzile A1 și A2. Centrul Infotrafic anunță restricții pentru efectuarea unor lucrări.
Autostrada A1
Pe sensul București – Pitești, între kilometrii 22 și 19, prima bandă va fi restricționată pentru reparații. Restricțiile vor fi valabile până miercuri, la ora 17.00.
Autostrada A2
- sensul Constanța – București, la kilometrul 84+750 metri, banda de urgență și prima bandă vor fi restricționate până la ora 18.00;
- sensul Constanța – București, între kilometrii 117+400 metri și 116+400 metri, prima bandă va fi restricționată până la ora 17.00;
- sensul Constanța – București, între kilometrii 24 – 20, a doua bandă va fi restricționată progresiv până la ora 17.00.
