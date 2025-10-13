Restricții pe A1 și A2

Se va circula cu dificultate pe mai multe sectoare de drum din autostrăzile A1 și A2. Centrul Infotrafic anunță restricții pentru efectuarea unor lucrări.

Autostrada A1

Pe sensul București – Pitești, între kilometrii 22 și 19, prima bandă va fi restricționată pentru reparații. Restricțiile vor fi valabile până miercuri, la ora 17.00.

Autostrada A2