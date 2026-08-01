Circulația camioanelor de peste 7,5 tone va fi restricționată duminică, 2 august, în județele Satu Mare, Bihor și Arad. Măsura va fi valabilă între orele 12:00 și 20:00, pe fondul avertizării Cod roșu de caniculă, a anunțat CNAIR.

Restricțiile se vor aplica pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile aflate în cele trei județe. Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod roșu pentru un val persistent de căldură. Sunt prognozate temperaturi extreme și un disconfort termic deosebit de accentuat.

CNAIR: Traficul greu poate deforma șoselele

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere precizează că restricțiile sunt necesare pentru protejarea șoselelor acoperite cu asfalt. Temperaturile ridicate, combinate cu traficul greu, pot produce deformări permanente ale carosabilului.

„Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile (ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere) care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă”, au transmis reprezentanții CNAIR.

Restricțiile sunt impuse în baza Ordonanței de Guvern privind regimul drumurilor. Actul permite oprirea temporară a camioanelor de peste 7,5 tone în județele afectate de avertizări de caniculă.

Ce transporturi sunt exceptate

Măsura nu se aplică transporturilor de persoane, animale vii și produse perisabile. Pot circula și vehiculele implicate în intervenții de urgență sau în situații de forță majoră. Sunt exceptate transporturile funerare și poștale, precum și cele de echipamente de prim ajutor. Vor putea circula și vehiculele care distribuie carburanți, apă sau alimente. Restricțiile nu vizează mărfurile transportate la temperatură controlată și vehiculele folosite pentru tractarea mașinilor avariate.

Pe drumuri vor putea circula și autospecialele de salubrizare, transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare. Sunt exceptate inclusiv produsele provenite din exploatații agricole.

Lista cuprinde și transporturile militare implicate în exerciții multinaționale, precum și cele din cadrul Sistemului Garanție-Returnare. Pot circula și vehiculele care transportă produse alimentare. Printre acestea se află pâinea, produsele de patiserie, pastele, cafeaua, ceaiul, zahărul, ciocolata și băuturile.

Utilajele pentru lucrările rutiere pot circula

În intervalul restricțiilor vor putea fi folosite utilajele proprii ale CNAIR.

Sunt exceptate și vehiculele firmelor care lucrează la construirea, modernizarea sau întreținerea infrastructurii rutiere naționale.

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