Temperaturile extreme creează condiții pentru răspândirea bolilor infecţioase în Europa

Vremea caldă, tot mai lungă în Europa, favorizează răspândirea a patru tipuri de infecții.

Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) avertizează că temperaturile ridicate, pe perioade tot mai lungi, creează condiţii favorabile pentru răspândirea mai multor boli infecţioase în Europa. Instituţia subliniază că nu doar episoadele extreme de caniculă reprezintă o problemă, ci şi tendinţa de încălzire prelungită din ultimii ani.

„Temperaturile mai ridicate, menţinute pe perioade din ce în ce mai lungi, sunt cele care creează condiţiile favorabile răspândirii multor infecţii”, arată ECDC.

Agenţia europeană consideră că schimbările climatice extind gama ameninţărilor pentru sănătatea publică şi recomandă o colaborare pe termen lung între autorităţile din domeniul sănătăţii, mediului şi medicinei veterinare. ECDC urmăreşte patru categorii de infecţii care pot deveni mai frecvente în perioadele cu temperaturi ridicate.

Bolile transmise prin alimente

Temperaturile ridicate accelerează multiplicarea bacteriilor în alimente, crescând riscul de toxiinfecţii alimentare, una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate din timpul verii.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) avertizează că vremea caldă şi umedă favorizează dezvoltarea microorganismelor, chiar dacă alimentele nu par modificate la aspect, gust sau miros. Specialiştii recomandă spălarea fructelor şi legumelor, separarea alimentelor crude de cele preparate, gătirea completă a produselor şi păstrarea acestora la temperaturi corespunzătoare.

Bolile transmise de ţânţari

Sezoanele calde şi umede, tot mai lungi, permit răspândirea unor specii invazive de ţânţari în regiuni unde până de curând erau rare sau lipseau complet, iar boli precum dengue, chikungunya şi infecţia cu virusul West Nile sunt raportate tot mai des în UE.

Virusul West Nile se transmite prin înţepătura ţânţarilor infectaţi. Potrivit OMS, sezonul de transmitere începe de regulă la sfârşitul primăverii şi continuă până în toamnă, cu vârf între iulie şi septembrie. Anul acesta au fost raportate cazuri în România, Grecia, Italia, Macedonia de Nord şi Spania.

Pentru reducerea riscului, ECDC recomandă folosirea repelentelor, purtarea hainelor cu mâneci lungi şi utilizarea plaselor la ferestre sau a aerului condiţionat, precum şi eliminarea apei stagnante din jurul locuinţelor.

Bolile transmise prin căpuşe

Căpuşele nu provoacă boala în sine, dar pot transmite bacterii sau virusuri prin muşcătură, iar acest risc creşte în sezonul cald.

Printre afecţiunile urmărite se numără encefalita transmisă de căpuşe şi boala Lyme. Encefalita transmisă de căpuşe este o infecţie virală care afectează sistemul nervos central; există vaccin pentru ea, iar în regiunea europeană sunt raportate în medie aproximativ 3.000 de cazuri anual.

ECDC recomandă purtarea hainelor care acoperă braţele şi picioarele în timpul activităţilor în natură, verificarea atentă a pielii şi îndepărtarea rapidă a căpuşelor după întoarcerea din zone cu vegetaţie.

Vibrioza

O altă infecţie monitorizată de ECDC este vibrioza, provocată de bacterii din genul Vibrio, care se dezvoltă în ape temperate sau calde, cu salinitate moderată.

Infecţia poate apărea după contactul cu apă contaminată sau prin consumul de fructe de mare contaminate. Deşi cazurile sunt încă rare în Europa, ECDC arată că mai multe ţări din nordul continentului, în special din jurul Mării Baltice, au raportat o creştere a îmbolnăvirilor în verile cu valuri prelungite de căldură şi temperaturi ridicate ale apei. Pentru prevenţie, specialiştii recomandă evitarea înotului pentru persoanele cu răni deschise, zgârieturi sau piercinguri recente şi prepararea termică corespunzătoare a fructelor de mare.