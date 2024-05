Rețeaua generalilor: A apărut al doilea denunțător

Un al doilea om de afaceri l-a denunțat pe generalul Florian Coldea la DNA şi a făcut declarații la Antena 3 CNN.

Acesta a povestit cum a fost atras în reţeaua Coldea – Dumbravă – Cocoru, miza fiind preluarea unui cazinou.

„Au fost interesați să preia 75% din acest cazinou, eu rămânând să răspund, să fiu administratorul afacerii. Acțiunile urmau să fie plătite printr-o scrisoare de garanție în valoare de un milion şi jumătate emisă de la o bancă din Malaezia.

Am verificat garantul scrisorii de garanție care era o firmă din România. Am verificat firma şi cu un an în urmă avusese un rulaj de 300.000 de euro. Mi s-a părut ciudat.

În momentul respectiv mi s-a zis că „ciocul mic”. Oamenii ăștia îi au în spate pe Coldea, Dumbravă şi Cocoru, trei generali SRI, şi ar fi mai bine să tac din gură. Pentru că chiar dacă m-am prins nu e bine să spun nimic despre ce este vorba”, a povestit denunțătorul.

„Nu am mai vrut să colaborez şi ca să mă convingă să tac, că m-am prins că este o înșelăciune, am început să fiu ameninţat. I-am spus că nu am muncit atât toată viaţa ca să mă bag în mizerii din astea. A urmat un șantaj în avion pe care l-am avut de la un fost angajat care mi-a spus că lucrurile vor fi foarte complicate”, a mai spus cel de-al doilea denunțător.