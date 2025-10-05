Rețete: Salată de gogonele pentru iarnă

Suntem în plină toamnă, sezonul preferat al doamnelor care pregătesc tot felul de conserve pentru iarnă. Din dorința de a ieși din tiparul clasic al gogonelelor murate sau al castraveților în oțet, vă prezentăm o rețetă mai deosebită: Salată de gogonele și dovlecei

Gogonele – 2,5 kg. Mărimea lor nu contează.

Dovleceii – 1-1,2 kg. Dovleceii tineri sunt cei mai buni, dar și cei maturi se vor potrivi.

Usturoi – 12 căței mari

Ceapă – 6 cepe medii

Ardei gras roșu – 2 buc (facultativ). Ardeiul e doar pentru decor, așa că te poți descurca și fără el.

Pătrunjel și frunze de mărar – 3 legături

Pentru marinadă:

Apă – 2,25-2,5 l

Sare – 6 linguri rase

Zahăr – 3 linguri rase

Frunză de dafin – 6 buc.

Boabe de ienibahar – 3 buc.

Boabe de piper negru – 18-20 buc.

Oțet 9% – 6 linguri

Mod de preparare

1. Spălați bine toate legumele. Curățați ceapa și usturoiul. Tăiați ardeiul în jumătate și îndepărtați semințele.

2. Tăiați gogonele în felii sau jumătăți mari (groase de 1 cm). Tăiați și dovleceii în jumătate. Nu curățați dovleceii tineri de coajă. Curățați dovleceii mai bătrâni de coajă și îndepărtați semințele moi. Tocați grosier pulpa. Feliați ardeiul gros. Feliați usturoiul subțire.

Dacă așezați legumele în straturi în borcane, nu tocați ierburile aromatice. Așezați câteva crenguțe de pătrunjel și mărar pe fundul și deasupra borcanului. Așezați legumele în straturi: dovlecei, ceapă, roșii, usturoi, ardei și așa mai departe, până sus.

3. Combinați toate ingredientele, cu excepția oțetului, pentru a obține o marinadă. În final, adăugați oțetul și strecurați. Turnați marinada în borcanele pregătite.

4. Sterilizați borcanele timp de 20 de minute la foc mic din momentul în care dau în clocot. Poftă bună!