Revenirea unei legende: Jodie Foster strălucește în drama Vie Privée la Cannes

Jodie Foster revine pe Croazetă cu o dramă polițienească, la unsprezece ani de la ultima sa apariție la Festivalul de la Cannes. Actrița americană a pășit din nou pe covorul roșu aseară, 20 mai, amintind de 2011, când a prezentat filmul The Beaver, în regia sa, alături de Mel Gibson. Anul acesta, Foster demonstrează din nou stăpânirea impecabilă a limbii franceze în Vie Privée, o producție în care împarte ecranul cu Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Luana Bajrami și Vincent Lacoste.

Filmul, în afara competiției oficiale, explorează granițele fragile dintre intimitate și expunere publică, urmărind povestea unei avocate pariziene implicate într-un caz de corupție care scoate la iveală adevăruri incomode. Cu o atmosferă tensionată, Vie Privée se distinge printr-o combinație de suspans clasic și subtilități psihologice, marcate de interpretări puternice și dialoguri rafinate.

Regizat de cineastul francez Louis Garrel, filmul marchează o colaborare internațională notabilă și aduce în prim-plan o temă tot mai actuală în peisajul contemporan: conflictul dintre viața personală și presiunea opiniei publice. Premiera mondială a filmului Vie Privée a avut loc într-o atmosferă electrizantă la Palais des Festivals, într-o seară marcată de aplauze prelungite și emoție vizibilă în rândul distribuției. Jodie Foster, elegantă și zâmbitoare, a fost întâmpinată cu ovații din partea publicului și a presei internaționale, mulți remarcând naturalețea cu care se exprimă în limba franceză și profunzimea rolului său.

Criticii prezenți la proiecție au lăudat în mod special interpretarea ei reținută, dar extrem de expresivă, remarcând modul în care reușește să transmită fragilitatea unui personaj aflat sub presiune constantă. „Un rol sobru și impecabil calibrat pentru Foster, care amintește de marile sale interpretări din The Accused și The Silence of the Lambs”, a notat Le Monde.

Presa internațională a subliniat și relevanța tematică a filmului, în contextul dezbaterilor tot mai aprinse despre etică, intimitate și justiție în societatea contemporană. Publicații precum The Guardian și Variety au apreciat echilibrul dintre thriller și dramă psihologică, considerând Vie Privée o producție care, deși nu intră în cursa pentru Palme d’Or, se va regăsi cu siguranță în selecțiile marilor festivaluri din toamnă.