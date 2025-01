Risc ca bucureștenii să rămână fără apă caldă și căldură

Protest la ELCEN: Angajații au refuzat să înceapă lucrul din cauza Ordonanței Trenuleț.

Luni dimineață, angajații centralelor Sud Progresu și Grozăvești din București au refuzat să înceapă lucrul la ora 08:00, iar protestul s-a extins rapid, adunând câteva sute de persoane. Nemulțumirile lor sunt legate de prevederile din Ordonanța Trenuleț, adoptată de Guvern la finalul anului trecut, care ar putea duce la scăderi salariale de până la 1.500 de lei. Dacă situația persistă, există riscul ca bucureștenii să rămână fără apă caldă și căldură, iar autoritățile sunt în alertă pentru a preveni o criză majoră.

Conducerea Elcen, compania care administrează aceste centrale, este în negocieri cu sindicatele pentru a găsi o soluție și a evita oprirea centralelor. Claudiu Crețu, directorul general al Elcen, a declarat pentru HotNews.ro că „negocierile sunt în derulare”, iar scopul principal este asigurarea continuității furnizării de energie termică pentru locuitorii capitalei.

În cadrul unui interviu, Crețu a subliniat că, deși sunt posibile scăderi salariale de câteva sute de lei pentru angajați, nu există intenția de a opri centralele. „Legal nu au voie să oprească funcționarea centralelor. Dacă se ajunge aici, vom lua măsurile legale”, a precizat acesta, adăugând că în prezent toate CET-urile sunt operaționale.

Protestul de luni nu este un incident izolat. Angajații Elcen au protestat și săptămâna trecută, invocând modificările aduse de Ordonanța Trenuleț, care afectează drepturile salariale stabilite prin contractul colectiv de muncă. Reprezentanții Sindicatului Liber Independent din Sucursala Electrocentrale București (SLI-SEB) au subliniat că ordonanța guvernamentală nu poate modifica unilateral acest contract, întrucât modificările salariale trebuie convenite între părți, nu impuse de lege.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja a transmis, luni, precizări, după protestul salariaţilor ELCEN care au refuzat să intre la muncă.

“În tot ceea ce facem, respectăm legea, respectăm munca cinstită şi cheltuirea corectă a banului public. Asta solicităm tuturor partenerilor sociali. Nu vom ezita să aplicăm prevederile legale şi să asigurăm serviciul public de producţie a agentului termic pentru bucureşteni. Am avut şi avem deschidere totală pentru un dialog constructiv şi corect”, a transmis Burduja.

Potrivit acestuia, săptămâna trecută, s-au stabilit mai mulţi paşi, la care s-au angajat reprezentanţii sindicatului şi ai companiei.

”Aşteptăm ca aceşti paşi să fie făcuţi, iar soluţiile potenţiale explorate, în cadrul unor noi discuţii. Am discutat, totodată, adresa pe care am înaintat-o tuturor companiilor din portofoliul ministerului energiei, inclusiv ELCEN, prin care am solicitat reducerea cheltuielilor. Vreau să fiu bine înţeles de către toţi cei care ar putea fi manipulaţi: nu sunt vizaţi oamenii din producţie, din centrale, oamenii care îşi fac treaba”, a mai transmis ministrul.

Potrivit acestuia, ”sunt vizaţi cei care plimbă hârtii între birouri sau nu respectă programul de muncă”.

”Personalul administrativ este supradimensionat şi, dacă asta îi supără pe reprezentanţii sindicatului, îi anunţ că nu vom da înapoi de la măsurile de eficientizare. Acestea vor însănătoşi companiile şi, până la urmă, vor genera condiţii mai bune pentru toţi cei care îşi doresc şi merită să rămână”, a mai transmis Burduja.

Acesta avertizează, însă, că nu va exista un dialog ”cu Bucureştiul luat ostatic”.

”Reducerea cheltuielilor publice este absolut necesară, iar decizia de zilele trecute privind ratingul de ţară ne arăta asta foarte clar. La nivel uman, pot înţelege nemulţumirile, dar nu pot accepta să nu se schimbe nimic în modul în care companiile cu capital de stat, multe dintre ele monopoluri, cheltuie fondurile. Apelul meu ferm şi direct este ca aceste acţiuni de protest să nu pună în pericol furnizarea apei calde şi căldurii în Bucureşti. Nu este corect faţă de milioane de bucureşteni”, a mai declarat ministrul.

În ciuda apelurilor autorităților, sindicatele nu par dispuse să cedeze, iar protestele continuă să pună presiune pe guvern. Rămâne de văzut cum vor evolua negocierile și dacă se va ajunge la un acord care să prevină întreruperi ale furnizării de căldură și apă caldă în București.