RO-Alert în Tulcea, după ce radarul MApN a detectat mai multe ținte aeriene lângă granița cu Ucraina

Un mesaj RO-Alert a fost transmis miercuri locuitorilor din județul Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, grupul de ținte aeriene a fost observat miercuri, 29 iulie, în jurul orei 10.30. Acestea se aflau în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

„Ținte aeriene la frontiera fluvială cu Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat miercuri, 29 iulie, în jurul orei 10:30, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 10:57 pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert. Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, a transmis MApN.

Un alt incident a avut loc luni, lângă Sulina

Alerta vine la două zile după un incident asemănător produs în apropierea orașului Sulina. Luni, 27 iulie, radarul MApN a detectat o țintă aeriană la est de localitate. Aceasta a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României, apoi s-a îndreptat spre Ucraina. Două avioane F-16 au fost trimise atunci în misiune, iar locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arăta în mesaj.

După ce ținta a trecut granița, au fost raportate explozii pe teritoriul Ucrainei.

Trei drone, doborâte în trei zile consecutive

Incidentele au loc după ce trei drone au fost doborâte de avioane F-16 românești în perioada 24-26 iulie. Duminică, 26 iulie, o dronă a intrat în spațiul aerian al României în timpul unor atacuri rusești asupra Ucrainei. Aceasta a fost lovită cu o rachetă și doborâtă deasupra Mării Negre, la 12 kilometri nord-est de Sulina.

O altă dronă fusese doborâtă sâmbătă, 25 iulie, în apropierea localității Sfântu Gheorghe. Echipele autorităților au desfășurat căutări pentru găsirea fragmentelor de dronă și de rachetă.

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