RO-ALERT la Praid. „Ne pregătim pentru ce e mai rău”

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna și ministrul Economiei, Bogdan Ivan, au revenit duminică seara la Praid după ce, în contextul în care există pericol de prăbușire a planșeului minei vechi, s-a luat decizia evacuării preventive a 45 de case.

‘Astăzi (duminică-nred), în cursul zilei, s-au constatat mai multe surpări în zona galeriilor, care, din păcate, au fost afectate de evenimentele din ultimele zile, ultimele săptămâni. (…) Acum câteva minute s-a dat alerta, RO-ALERT-ul pentru evacuarea 45 de case. (…) Mergem pe precauție maximă. Prevenim orice situație posibilă. Chiar dacă are o probabilitate relativ mică o inundație sau o viitură foarte, foarte mare, precauția și previziunea sunt cele mai importante în momentul de față. Suntem aici cu domnul ministru Ivan, ne-am întors din drumul nostru spre București, rămânem până se calmează situația. Au fost anunțate familiile, avem cinci echipe pe teren. (…) În timpul nopții în aceste case este de preferat să nu doarmă nimeni, să înnopteze în altă parte, astfel încât să nu fie pusă în pericol nici o viață, viața nimănui să nu fie pusă în pericol în aceste momente’, a declarat Tanczos Barna.

La rândul său, ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a punctat că în prezent se fac monitorizări permanente, inclusiv cu drone și sunt așteptați să vină la fața locului mai mulți specialiști români și străini.

‘În această noapte sunt pe drum înspre Praid, cei mai buni specialiști ai României, de la Institutul Geologic până la universități, specialiști care vor monitoriza cu cea mai nouă tehnologie existentă astăzi pe piață, de la drone subacvatice, vor cartografia modul în care este dinamică în momentul de față a subsolului, tocmai pentru a vedea care sunt scenariile legate de evoluția situației și în mina veche, dar și în mina care tocmai a fost inundată, în salina propriu-zisă. De asemenea, am căzut de acord ca să cerem și suportul unor experți internaționali, pentru a ne asigura că tot ceea ce se poate preveni și tot ceea ce se poate face aici, este o decizie care se ia în cel mai scurt timp și cel mai bine posibil’, a declarat Bogdan Ivan.

Acesta a mai spus că nimeni nu va fi lăsat în urmă și că există o comunicare permanentă cu premierul interimar, Cătălin Predoiu, în cadrul unor videoconferințe regulate cu toți factorii implicați pentru gestionarea crizei.

‘Ne pregătim pentru ce e mai rău, sperăm la ce e mai bine’, a punctat Bogdan Ivan.

Prefectul județului, Petres Sandor, a precizat că evacuarea celor 45 de case vizează cel mai negative scenariu luat în calcul.

‘Vreau să se știe că evacuarea celor 45 de case este pentru cel mai negru, cel mai negativ scenariu posibil pe care l-au putut lua în considerare specialiștii. Și anume, acela ca întreg planșeul din această zona afectată a părâului Corund să se desprindă și să se ducă la fund într-un bloc și să creeze o viitură. Scenariile probabile sunt mult mai blânde față de această posibilitate, dar am convenit împreună toți cei prezenți aici și cei cu care ne-am consultat, începând de la domnul prim-ministru și până la DSU, IGSU, am convenit că pentru siguranța populației este important să mergem pe cel mai negativ scenariu posibil. Atât colegii de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, cât și importante forțe ale ISU, cel puțin 50 de mineri de la salină și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, lucrează acum la măsuri de apărare, de protejare a acestor proprietăți pe care am decis să le evacuăm. Iar în zona vom avea patrulare permanentă din partea forțelor de ordine pentru a preveni orice impact negativ. De asemenea, vom încerca limitarea accesului în zonă pentru a nu expune la pericol pe cei care nu au probleme foarte importante de rezolvat aici’, a transmis prefectul județului Harghita.

Răspunzând unei întrebări, ministrul Tanczos Barna a arătat că nici jurnaliștii nu vor avea acces în zonă, pentru siguranța lor.

‘Deci, această zonă va trebui să fie părăsită, după care, în funcție de evoluția lucrurilor, cu siguranță Comitetul pentru Situații de Urgență va lua deciziile în cursul dimineții de mâine. Dar în timpul nopții această zonă o să fie probabil păzită de Jandarmerie pentru a asigura siguranța caselor părăsite, pentru a nu avea nici o surpriză în zonă. Și, după evaluarea situației dimineața, o să avem o nouă decizie a Comitetului de Situații de Urgență’, a mai spus Tanczos Barna.

Potrivit autorităților locale, persoanele evacuate care nu au unde să înnopteze vor fi cazate la pensiuni sau în case de vacanță.