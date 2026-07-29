Revenirea lui Mancini

Gennaro Gattuso a plecat de la conducerea echipei Italiei în aprilie, după ce „Azzurri” au ratat calificarea la a treia Cupă Mondială la rând. Andrea Pirlo era considerat principalul candidat pentru a prelua postul, însă luni s-a răzgândit, pe fondul controverselor legate de relațiile sale cu o firmă rusească de pariuri sportive.

„Am considerat că cea mai potrivită persoană pentru funcţia de antrenor principal era Roberto Mancini”, a declarat preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Giovanni Malago.

Postul de director tehnic, ocupat până acum de Maldini, îi va reveni lui Claudio Ranieri, cel care a adus titlul de campioană a Premier League la Leicester City în sezonul 2015-2016. Maldini, numit în acest rol cu doar două săptămâni în urmă, a demisionat împreună cu consilierul Leonardo, după ce federația a decis să nu îl aducă pe Pirlo.

Al doilea mandat al lui Mancini la naționala Italiei

Mancini, care are 61 de ani, a mai fost la cârma naţionalei, între 2018 şi 2023, perioadă în care a cucerit trofeul Euro 2020, învingând Anglia pe Wembley, în finală. Sub conducerea lui, Azzurri au bifat 37 de meciuri consecutive fără înfrângere, record mondial, dar echipa a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2022, pierzând barajul în fața Macedoniei de Nord; Mancini şi-a dat demisia în august 2023.

Un nou eșec și plecarea lui Gattuso

O nouă ratare la barajul pentru Cupa Mondială, la începutul acestui an, a lăsat Italia din nou în afara turneului de vară şi a pus capăt mandatului lui Gattuso, al cărui contract a fost reziliat în aprilie, prin acord comun. Deşi are un palmares bogat pe scena europeană, Italia nu a mai prins o fază finală de Cupă Mondială din 2014. Interimatul a fost asigurat de Silvio Baldini, selecţionerul echipei Under-21, imediat după plecarea lui Gattuso.

Cariera lui Mancini ca antrenor

Mancini, fost mijlocaş la naţională şi la Sampdoria, i-a adus lui Manchester City primul titlu de campioană a Angliei, în 2012, iar înainte câştigase trofee şi la Lazio şi Inter Milano, Coppa Italia cu ambele cluburi, plus trei titluri de Serie A cu Inter. A mai pregătit şi Galatasaray şi Zenit Sankt Petersburg, înainte să preia naţionala Italiei, în 2018.

Orientul Mijlociu

După despărţirea de „Azzurri”, Mancini a avut un episod scurt la naţionala Arabiei Saudite, apoi a semnat cu Al Sadd, din Qatar. Acolo a câştigat campionatul (Qatar Stars League), dar echipa nu a trecut de sferturi în AFC Champions League Elite şi a pierdut finala Cupei Qatarului. Mancini a plecat de la Al Sadd în iunie.

Naţionala Italiei debutează în Liga Naţiunilor pe 25 septembrie, acasă, contra Belgiei, iar trei zile mai târziu joacă în deplasare cu Turcia.

Pirlo, acuzat de legături cu Rusia

Candidatura lui Andrea Pirlo pentru postul de selecționer al naționalei Italiei, la propunerea noului director tehnic, Paolo Maldini, a fost respinsă pe motiv că fostul mijlocaș al Squadrei Azzura are legături cu Rusia.

După refuzul lui Pep Guardiola, candidatul care ar fi pus toată lumea de acord, Paolo Maldini, director tehnic al FIFC de două săptămâni, şi mâna sa dreaptă, Leonardo, l-au ales pe Andrea Pirlo pentru a conduce reconstrucţia echipei naţionale, absentă de la Cupa Mondială din 2014.

Cei trei au purtat discuţii, au căzut de acord asupra direcţiei de urmat şi a modului de colaborare, iar Pirlo nu mai avea decât să-şi rezilieze contractul de antrenor al echipei Dubai United pentru a semna cu Italia.

Începând din octombrie anul trecut, Pirlo este, într-adevăr, „brand ambassador” al Fonbet, o companie rusă de pariuri, iar clasa politică italiană s-a implicat imediat: în contextul războiului din Ucraina, Pirlo şi contractul său cu Rusia nu puteau reprezenta naţionala italiană.