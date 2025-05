România alege: Pentru ce a votat Lavinia Șandru

Candidata PUSL la alegerile prezidenţiale, Lavinia Şandru, a votat deja la mai puțin de o oră de la deschiderea urnelor. Ea și-a exercitat dreptul la Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” din Capitală afirmând că:

„Am votat cu gândul că votul meu merge pentru România reală, votul merge împotriva abuzurilor de toate felurile care i-au făcut pe părinţii şi şi pe bunicii noştri noştri în toţi aceşti 35 de ani să sufere, i-au făcut să trăiască în umilinţă. Am votat împotriva celor care au furat viitorul copiilor noştri, împotriva celor care i-au obligat pe românii noştri din diaspora să-şi lase totul aici şi să plece departe de casă şi de familie. Am votat împotriva celor care nu înţeleg că fermierii României nu trebuie umiliţi, ci trebuie sprijiniţi pentru că ei ne dau nouă hrana. Am votat împotriva celor care timp de 35 de ani n-au construit autostrăzi, n-au făcut spitale, au tăiat tot ceea ce înseamnă industrie românească, au vândut tot ceea ce au putut să vândă, au vândut o ţară întreagă în tot acest timp”, a declarat Şandru.