Trump își întinde o capcană: ”Un pod sau o centrală pentru fiecare navă lovită”

Președintele Donald Trump a amenințat că SUA vor ”bombarda și vor distruge” un pod sau o centrală electrică din Iran de fiecare dată când Teheranul va trage asupra unei nave în Strâmtoarea Hormuz. Avertismentul vine la o zi după ce a dezvăluit presupusele planuri ale armatei SUA pentru o campanie de bombardamente asupra unei presupuse facilități nucleare aflate sub Muntele Târnăcopului (Kolang Kouh).

„De acum înainte, de fiecare dată când Republica Islamică Iran trage asupra unei nave în Strâmtoarea Hormuz, fie cu rachete, proiectile, drone sau orice alt dispozitiv ori armă, Statele Unite vor bombarda și distruge UN POD SAU O CENTRALĂ ELECTRICĂ, inclusiv cele situate în apropierea sau chiar în capitala Teheran”, a scris Trump, pe 22 iulie.

Disputa țintelor civile cu utilizare militară

Intervențiile lui Donald Trump pe social media din ultimele două zile ridică doua semne de întrebare. Încă din primele faze ale războiului din Golf, Statele Unite au arătat că unele facilități civile iraniene au dublu rol – civil si militar. Printre acestea se numără podurile și centralele electrice. Podurile ajută armata și milițiile iraniene să transfere arme și muniție, iar rețelele electrice sunt importante pentru armată. Partea iraniană arată că aceste facilități sunt esențiale pentru civili și că uzul lor militar este minor.

Centralele ucrainene sunt mai ”civile” decat cele iraniene?

Între timp, Rusia este condamnată de Occident pentru că lovește centralele electrice ucrainene, prezentate ca facilități eminamente civile. Dubla utilizare a facilităților civile nu este recunoscută de dreptul umanitar internațional, arată un articol publicat de centrul de cercetare Lieber Institute, afiliat Academiei West Point, care atrage atenția că atacurile asupra acestor obiective au implicații asupra responsabilității statelor și a comandanților militari. Contrastul dintre cele două narațiuni – SUA care insistă pe dubla utilizare și Iranul care insistă pe caracterul civil al acestor facilități – va fi esențial în construirea narațiunilor liderilor politici și ale presei. Acest lucru se poate extinde și asupra conflictului din Ucraina.

Trump, indus în eroare de propria echipă

În ce privește avertismentele președintelui Trump cu privire la bombardarea facilităților nucleare îngropate sub muntele din Iran, ne întoarcem la criticile primite de președintele SUA în urma războiului de 12 zile din 2025 împotriva Iranului. Oficialii SUA sunt îngrijorați că frenezia cu care Trump postează pe rețelele sociale va duce la divulgarea planurilor militare americane. Înaintea lansării operațiunilor în Iran din 2025, această îngrijorare a făcut ca oficialii din administrație să-i prezinte lui Donald Trumnp un plan fals despre două grupuri de bombardiere B-2 care ar pleca din Guam pentru a lovi Iranul. Acest plan urma să-i inducă în eroare și pe Trump, și pe oficialii iranieni.

Iranul respinge acuzațiile SUA

Conducerea iraniană a criticat amenințările administrației Trump privind atacarea Muntelui Târnăcopului (Kolang Kouh). Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a spus că ”obsesia pentru Kolang Kouh, unde nu are loc nicio activitate nucleară, nu este altceva decât un pretext fabricat pentru agresiune, distrugere și sabotaj”. Teheranul afirmă că activitățile sale nucleare au fost declarate Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și că amenințările SUA reprezintă o încălcare a dreptului internațional. Trump declarase anterior că armata americană va lovi Pickaxe Mountain ”foarte curând, foarte puternic”.

Informațiile israeliene readuc în atenție un sit nuclear

Atenția acordată acestei locații vine după ce informații furnizate de serviciile israeliene presei americane au adus acest sit în centrul atenției. Până acum, fusese aproape absent din relatările despre război. Potrivit The Wall Street Journal, Israelul susține că Iranul ar fi mutat anul trecut mii de centrifuge pentru îmbogățirea uraniului în tuneluri adânci din munte, ceea ce ar putea permite refacerea programului nuclear iranian. Israelul ar fi transmis aceste informații Washingtonului după atacurile asupra siturilor nucleare iraniene.

Conflictul se extinde în Golful Persic și Marea Roșie

Între timp, SUA transferă în Orientul Mijlociu tot mai multe avioane de luptă, de realimentare și echipamente militare. Iranienii ar putea considera aceste obiective drept noi ținte. Alerte de rachete au fost emise în Arabia Saudită și Bahrain. Drone și rachete au vizat Bahrainul, sediul Flotei a 5-a americane, precum și o bază SUA din Arabia Saudită. Bahrain este atacat aproape zilnic din cauza prezenței militare americane, iar Arabia Saudită a fost atrasă în conflict după prăbușirea unui armistițiu cu facțiuni susținute de Iran.

Pe de altă parte, secretarul de stat Marco a declarat că SUA sunt în contact cu oficialii saudiți în legătură cu amenințarea continuă a rebelilor houthi din Yemen de a ataca nave comerciale și de a perturba transportul maritim al Arabiei Saudite pe ruta Bab al-Mandeb din Marea Roșie. ”Este doar un alt exemplu: rebelii houthi, Hezbollah, milițiile din Irak, Hamas – pe acestea își cheltuie Iranul banii, nu pentru propriul popor, ci pentru sprijinirea organizațiilor teroriste și a actorilor destabilizatori din regiune”, a spus Rubio.