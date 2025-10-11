România continuă să atragă. Noi mall-uri intră pe piață

România continuă să atragă atenția brandurilor noi de modă, sport și fast-food, chiar și în această perioadă cu un consum prudent.

Lista brandurilor nou intrate pe piața românească include Wendy’s, Funky Budha, Sports Direct și Action,scrie profit.ro.

Pe piața de retail (spații comerciale), livrările au ajuns la 148.000 mp în primele nouă luni, cele mai mari fiind Mall Moldova 62.000 mp la Iași (extindere), Agora Mall la Arad 36.000 mp (redeschidere după renovare) și Iulius Mall Suceava cu 14.500 mp (extindere).

