România a primit un semnal foarte bun din partea Comisiei Europene, în urma angajării răspunderii Guvernului pe pachetul de măsuri fiscale, reducând riscul retrogradării ratingului de țară, a declarat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Nu poate fi niciodată o certitudine (că am oprit retrogradarea – n. r.), dar gradul de siguranță, având în vedere dublarea mesajului nostru prin adoptarea pachetului, cu mesajul Comisiei, care practic validează faptul că suntem într-o direcție bună, la care adăugăm și adoptarea recomandării de traiectorie fiscală care s-a făcut în ECOFIN-ul de astăzi, toate aceste trei lucruri reprezintă un semnal puternic către toate cele trei agenții de rating, în special pentru prima care își începe evaluarea în 15 iulie. Eu cred că în privința pericolului iminent pe care îl aveam în pierderea ratingului, cred că avem un semnal foarte bun. Nu cred că în privința acestor evaluări care au loc în august – septembrie mai suntem în pericolul de a ne pierde ratingul’, a precizat Nazare, la Digi 24.

În opinia sa, România are nevoie de o ambiție constantă nu doar pentru a menține ratingul, ci și pentru a-l crește, astfel încât condițiile de finanțare pentru mediul public și privat să fie tot mai accesibile.

‘Ne vom menține ratingul, doar că trebuie să avem o ambiție permanentă nu doar a-l menține pe ultima treaptă, ci pentru a-l crește, deoarece, cu cât îl vom crește, condițiile de finanțare pentru mediul privat, nu doar cel public, vor fi tot mai accesibile’, a susținut el.

Ministrul Finanțelor a subliniat că România se va afla sub monitorizarea Comisiei Europene, conform procedurii de deficit excesiv, și va trebui să raporteze de două ori pe an – în aprilie și octombrie – situația macroeconomică și cea a execuției bugetare.

‘Acestea sunt lucruri care sunt impuse țărilor care intră în această în această etapă de procedură de deficit excesiv, din cauza gradului de neîncredere. Am acumulat un deficit de încredere foarte mare în ultimii ani’, a atenționat Nazare.

Totodată, ministrul a arătat că s-a reintrat într-un dialog de lucru consolidat cu Comisia Europeană.

‘Cred că avem nevoie de un semnal pozitiv, de o rază de speranță, în sensul în care relația cu Comisia să funcționeze mult mai bine. Transmite și Comisia că practic am reintrat într-un dialog de lucru consolidat, bun, se transmite acest lucru către piețe, dar este și o rază de speranță pentru români. E un pas necesar, dar nu e suficient, adică am evitat acest pericol iminent, dar mai avem mult de lucru și, per ansamblu, de lucrat, pentru a reuși să revenim acolo unde ar fi trebuit să fim, adică la un interval de referință de 3%, așa cum sunt multe alte state și care își gestionează finanțele publice într-un mod mult mai credibil’, a subliniat șeful de la Finanțe.

În opinia sa, pentru acest lucru trebuie să continuăm să luăm măsurile din Pachetul 2, dar trebuie să continuăm și cu o disciplină a finanțelor publice pe care să o impunem nu doar la nivelul autorităților locale și centrale, ci la toate companiile de stat, ‘astfel încât, în momentul în care raportăm ținte pentru octombrie sau pentru aprilie anul viitor, situația României să fie mult mai bună și să se vadă acest lucru din cifre, cu fapte, că numai așa putem crea încredere’.

Întrebat dacă nu va fi nevoie de măsuri dureroase în fiecare an până în 2030, când trebuie să atingem ținta pentru deficitul bugetar, Nazare a răspuns: ‘E foarte greu de anticipat acum o situație care va avea loc peste un an sau doi’.

‘Am văzut și noi, am trecut printr-o pandemie, crize suprapuse – criză energetică, evoluția războiului din Ucraina… – e foarte greu să evaluezi ce se va întâmpla în șase luni sau un an. Ce pot să vă spun în schimb, e că dacă suntem consecvenți, într-un interval de până la un an jumate, adică perioada dificilă va dura din punctul meu de vedere și cum transpune și din recomandarea Comisiei până undeva la finele anului viitor (…) Deci, eu sper că putem, consecvenți fiind și adoptând aceste măsuri de disciplină financiară bugetară, să revenim până la finalul anului viitor, dar, bineînțeles, depinde foarte mult de multe alte evoluții. Asta este o țintă. (…) Este esențial ce va face economia privată și modul în care vom reuși să înlesnim investițiile private, să atragem noi investiții și să folosim mult mai bine banii puțini pe care îi avem, pentru că, până acum, am avut foarte mulți bani, iar acum nu îi mai avem. Avem spațiu fiscal mai mic și trebuie să facem mai mult cu bani mai puțini, dar trebuie să ajutăm mediul privat să nu-l încurcăm în primul rând major și atunci când sunt solicitări de investiții să răspundem mult mai repede’, a transmis ministrul Finanțelor.