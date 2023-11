România, favorită în meciul cu Israel – avancronică și cote

Israel vs. România este meciul actualei generații conduse de Edward Iordănescu. Tatăl acestuia a fost ultimul selecționer care i-a pregătit pe tricolori la un turneu final – în 2016. Atunci, România nu reușea să treacă de faza grupelor la EURO, după un cvartet cu Albania, Elveția și Franța.

De această dată, România este foarte aproape să meargă împreună cu Elveția la un nou Campionat European – cel din 2024, găzduit de Germania. Pentru a-și asigura biletele, Alibec & co. au nevoie de un punct în meciul cu Israel, programat pe data de 18 noiembrie. Începând cu ora 21:45, cele două naționale se vor înfrunta pe Pancho Arena din Felcsut – Ungaria.

România pornește cu prima șansă

Platformele de pariuri sportive o cotează pe România cu prima șansă în duelul decisiv cu Israel. Tricolorii sunt la mâna lor, astfel că pot dicta jocul în duelul de la Felcsut. Selecționerul Edi Iordănescu încearcă să rămână cu picioarele pe pământ și îndeamnă la calm:

”Ştim deja valorile importante care ne-au adus în acest punct fericit: unitatea grupului, spiritul de sacrificiu şi lupta totală, necontenită. Potenţialul jucătorilor noştri în care, am spus de la bun început, am repetat şi o voi face mereu, am o încredere desăvârşită, s-a consolidat. Iar acum, e momentul să devină o certitudine. Dincolo de pregătirea noastră, de analiza adversarului sau de tactică, astfel de provocări se câştigă cu inima şi cu mintea limpede. Fiţi convinşi că vom da totul în fiecare clipă, ca până acum! Şi că inimile românilor de pretutindeni ne vor întări şi mai mult!”

În cazul în care vor pierde cu Israel, roș-galben-albaștrii vor mai avea o șansă de a ajunge la EURO 2024. Aceștia sunt nevoiți să obțină cel puțin la fel de multe puncte precum Israel în ultima rundă – în înfruntarea cu Elveția de pe Arena Națională.

Israel, o națională periculoasă

România va încerca în partida din Ungaria să evite greșeala Elveției, care a fost foarte aproape de un succes în fața Israelului. Elvețienii s-au relaxat însă, iar alb-albaștrii au profitat și au dat lovitura cu două minute înainte de prelungiri – prin Weismann.

Pe final, Israel a continuat să forțeze, iar oaspeții au rămas în inferioritate numerică. În cele din urmă, partida s-a încheiat la egalitate. Evident, România ar accepta oricând o remiză, însă un joc la 0-0 ar fi destul de periculos pentru băieții lui Edi Iordănescu.

Avem cea mai bună defensivă în grupă

Reprezentativa României are un punct forte în aceste preliminarii. Este vorba despre compartimentul defensiv, care a funcționat de minune până acum. Tricolorii au încasat doar 4 goluri în cele 8 runde disputate, iar Elveția este singura formație ce a punctat de 2 ori în fața lor.

Israel a reușit să marcheze în manșa tur de pe Arena Națională, însă pe final nu a mai putut exercita presiune. În ofensivă, israelienii nu au strălucit în preliminariile EURO 2024. Aceștia au marcat de 8 ori în 8 runde, având o medie de doar un gol pe meci.

În cealaltă partidă restantă disputată în luna noiembrie, gazdele de sâmbătă au pierdut pe terenul celor din Kosovo, cu scorul de 1-0. A fost unul din rezultatele ce au ajutat enorm selecționata României.

Cotele prezentate sunt preluate din oferta agenției de pariuri online Unibet (L1160657W000330 ONJN, 18+, Joacă Responsabil!) și pot suferi modificări în orice moment. Unibet este parte integrată a Kindred Group – o companie de top din domeniul jocurilor de noroc, cu peste 26 de ani de experiență. Unul dintre obiectivele principale ale companiei este acela de a susține jucătorii într-o experiență de joc distractivă și responsabilă.