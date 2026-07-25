România își spală onoarea cu rachete. Cum evităm capcana unui război în care rachetele costă mai mult decât țintele?

Două drone doborâte în două zile înseamnă mai mult decât două ținte eliminate. Înseamnă că statul român a încetat, în sfârșit, să privească încălcarea spațiului său aerian ca pe o fatalitate meteorologică venită dinspre est. Pe 24 iulie, un F-16 românesc a doborât o dronă urmărită de la Sulina până în județul Buzău. A doua zi, alte două F-16 au neutralizat o nouă țintă lângă frontieră. Originea aparatelor este încă investigată, dar primul a fost descris de piloți ca fiind de tip Shahed, model folosit de Rusia. După ani de fragmente, alerte și căutări prin stuf, statul român a transmis mesajul elementar al oricărui stat serios, și anume granița nu este o sugestie.
Este și o recuperare de onoare. Nu în sensul gălăgios al patriotismului de studio, ci în sensul credibilității. După ce o dronă identificată de București drept rusească a lovit în mai un bloc din Galați și a rănit doi cetățeni români, ezitarea nu mai putea fi vândută drept cumpătare. Moscova testează nu doar radare, ci și reflexe politice. Fiecare dronă doborâtă este replică necesară, fermă și întârziată.
Moscova pierde drona, România plătește racheta
Problema este că această victorie are o factură disproporționată. O dronă Shahed este estimată la aproximativ 30.000 de dolari. O oră de zbor pentru un F-16 poate ajunge la circa 10.000 de dolari, iar o rachetă aer-aer folosită pentru interceptare poate costa în jur de jumătate de milion. La prima operațiune au fost ridicate două F-16 românești și două Eurofighter italiene. Concomitent au fost activate radarele, centrele de comandă, RO-Alert, echipele de căutare și întregul mecanism de securitate.
Aici se află capcana rusească. Chiar și atunci când pierde drona, Rusia poate câștiga economic și operațional. Un aparat ieftin obligă adversarul să consume combustibil, ore de zbor, personal și muniție sofisticată. În plus, perturbă viața civilă, testează acoperirea radar și măsoară timpul de reacție. Dacă România va răspunde fiecărui aparat de câteva zeci de mii de dolari cu o rachetă de sute de mii, Kremlinul poate pierde toate dronele și totuși câștiga jocul uzurii.
Asta nu înseamnă că dronele trebuie lăsate să treacă. Prețul unei rachete este infinit mai mic decât prețul unei vieți sau al unui bloc lovit. Dar succesul tactic nu trebuie confundat cu soluția strategică.
Onoarea transformată în strategie
România are nevoie de o apărare stratificată, nu de o soluție spectaculoasă. Avioanele de vânătoare și rachetele scumpe trebuie păstrate pentru ținte care justifică resurse. Împotriva dronelor ieftine sunt necesare radare capabile să vadă la joasă altitudine, sisteme de bruiaj, tunuri antiaeriene, rachete cu cost redus și drone interceptoare. La frontieră, reacția trebuie să semene mai puțin cu ridicarea cavaleriei și mai mult cu o plasă permanentă și automatizată.
Bucureștiul a anunțat investiții de aproximativ două miliarde de euro în apărarea aeriană, sprijin aliat și un proiect de 200 de milioane de euro cu Ucraina pentru producerea unor sisteme antidronă. Direcția este corectă, însă calendarul trebuie grăbit. Rusia nu va aștepta livrările, procedurile și festivitățile.
Doborârea celor două drone spală o parte din onoarea șifonată de ezitările anterioare și arată că România poate răspunde. Dar adevărata replică dată Federației Ruse nu va fi numărul rachetelor lansate. Va fi capacitatea de a-i distruge ieftin instrumentele, de a proteja populația fără panică și de a transforma provocarea rusă într-o afacere proastă pentru Kremlin. Primele doborâri sunt un început, dar nu pot deveni o strategie permanentă.
14 comentarii
Unde este acum UE si NATO ?! Intr-o saptamana, UE aproba si acorda Ucrainei un ajutor de 50 de miliarde de euro fara sa clipeasca. Din nou ajungem la cozile de topor autohtone care au cu totul alte preocupari, in loc sa preseze UE si NATO sa disloce pe teritoriul Romaniei, in regim de urgenta, aceste sisteme antidrona. Miruta ne vorbeste de 11 luni ! Pana atunci, Rusia si Ucraina continua ,,dansul” dronelor.
Ukrania este si va deveni si un mai mare gropar al Europei..
Daca vrei razboi cu rusii, razboiul costa. Miliarde si miliarde de dolari, care vor fi taiati de la spitale, vor taia paturile din spitale, de la scoli, vor taia primariile la care bietii oameni se mai duc la tara pentru cate un act etc. Ca sa nu mai vorbesc de banii care se duc direct in buzunarele ucrainienilor si despre care romanii nu au dreptul sa stie. Sigur exista si varianta sa stai llinistit sa nu latri la rusi, sa iti vezi de tara ta si de nevoile ei. Nu e razboiul nostru, nu ne apara ucrainienii de nimic, ei se bat cu fratii lor rusii. Apararea Romaniei e asigurata de NATO care e o organizatie defensiva. Romania nu obtine absolut nimic din acest razboi. E o alegere pe care o tara trebuie sa o faca. Propaganda prorazboi si capetele infierbantate la care se adauga oportunistii de tot felul sunt toxice acestei tari.
Sunteti siguri ca dronele sunt ale rușilor, adică drone fără încărcătură explozivă ? Eu sunt sigur că pe drone este semnătura lui Zelensky…
Cu ce preț? Huuo!
Comentează toată lumea… are sau nu treaba.
Soluția… dacica ar fi praștia.
Dacă David vs. Goliat a putut de ce nu și noi.
Care ONOARE!?…..totul este o DIVERSIUNE pusă la cale de NATO !.
Stai linistit, prin doborarea lor cu rachete s-a sters orice proba materiala a originii lor. Acum se poate imagina orice despre ele, chiar si ca n-ar fi existat. Oricum, 84% din pop.ulatia Romaniei crede orice ii spui, chiar si intr-un Inexistent !
De ce mi-ați cenzurat comentariul ?, era la obiect si intreba, dacă ne lăudăm pe tot mapamondul cu mințile deștepte, nu dezvoltăm o tehnologie care sa răspundă noilor provocări privind dronele. M-ati cenzurat ca in vremea comunistă.
Bomba zilei vine de la Traian Basescu-Petrov care sustine ca DRONELE au fost lansate asupra Romaniei de catre Ucraina lui Zelenski !. Citez:…” Ucraina sa nu se mai joace cu dronele cand e vorba de interes romanesc”!!. Gura PACATOSULUI ,ADEVAR graieste !.
este nevoie de mai multa claritate
Din cate stiu Romania avea vreo 54 de gheparzi. Nu cumva au fost toti dati ukrainei??? Tot se laudau ukranii ce eficienti sunt ghparzii impotriva dronelor.
E o ocazie buna sa declaram razboi Rusiei. Ca sunt in tarisoara multi jurnalisti si politicieni fermi care vor sa lupte impotriva Rusiei dar saracii nu sunt lasati si se chinuie doar cu injuraruri. Plus ca uitati-va la presedinte. Nu-i omul fricos sa declare ca Romania vrea sa fie neutra ca nu e treaba NATO sa se bage intr-un conflict dintre doua tari sovietice, nu, omul vrea sa ajute cu bani cu arme si vrea sa lupte!
Si uite in felul asta sa nascut inca o afacere foarte banoasa cu aceste sisteme de doborat drone.